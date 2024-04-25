Администрацию Пермского округа оштрафовали за незаконно переданный водопровод

26 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Чиновники сдали в аренду водопровод без торгов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Администрация Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района передала в аренду компаниям водопровод без проведения торгов. Пермское УФАС посчитало это незаконным и назначило чиновникам штраф. «В 2019 и 2020 годах администрация Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района передала в аренду ООО „ГолденПлат“ и ООО „ГолденХауз“ объект водоснабжения, находящийся в муниципальной собственности, без проведения торгов. Администрации было выдано предписание вернуть имущество, но оно не было исполнено», — сообщается в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что администрацию Платошинского сельского поселения обязали вернуть водопровод из частного пользования в течении полугода. За это время она вошла в состав администрации Пермского муниципального округа. Так как водопровод из частного пользования за это время не вернули, предписание перешло к администрации Пермского муниципального округа. За невыполнение требований УФАС назначило штраф в размере 100 тысяч рублей. Но администрация муниципального округа не согласилась с этим решением и подала на УФАС в суд. Суд поддержал позицию УФАС и обязал администрацию оплатить штраф и вернуть объект из использования арендаторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района передала в аренду компаниям водопровод без проведения торгов. Пермское УФАС посчитало это незаконным и назначило чиновникам штраф. «В 2019 и 2020 годах администрация Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района передала в аренду ООО „ГолденПлат“ и ООО „ГолденХауз“ объект водоснабжения, находящийся в муниципальной собственности, без проведения торгов. Администрации было выдано предписание вернуть имущество, но оно не было исполнено», — сообщается в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что администрацию Платошинского сельского поселения обязали вернуть водопровод из частного пользования в течении полугода. За это время она вошла в состав администрации Пермского муниципального округа. Так как водопровод из частного пользования за это время не вернули, предписание перешло к администрации Пермского муниципального округа. За невыполнение требований УФАС назначило штраф в размере 100 тысяч рублей. Но администрация муниципального округа не согласилась с этим решением и подала на УФАС в суд. Суд поддержал позицию УФАС и обязал администрацию оплатить штраф и вернуть объект из использования арендаторами.