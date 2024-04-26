Молодые пермяки попали в престижный рейтинг Forbes

Forbes включил молодых пермских предпринимателей в лонг-лист рейтинга «30 до 30»

За победу в рейтинге Forbes «30 до 30» борьбу ведут Павел Дунаев и Данила Константинов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Два пермских предпринимателя вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30» — тех, кто получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне. В разделе «Предприниматели» представлен выпускник ПГНИУ Павел Дунаев. К 28 годам пермяк основал сервис для геймеров ex corp, сообщается на сайте рейтинга.

«Павел Дунаев окончил ПГНИУ и в студенческие годы много играл в Counter-Strike. Геймеру было неинтересно искать дешевые скины (предметы, изменяющие внешний вид персонажа) и обменивать их на более дорогие. И он начал разработку алгоритма, который помогал оценивать предметы и предсказывать изменение цен на них в будущем. К 2016 году увлечение переросло в бизнес — Дунаев запустил маркетплейс CS.MONEY для обмена скинами, стикерами и внутриигровыми предметами», — рассказывает Forbes про предпринимателя.

В свою очередь 28-летний пермяк Данила Константинов борется за победу среди молодых управленцев. Начинавший трудовую карьеру в качестве промоутера Константитнов вырос до руководителя отдел международного такси-сервиса InDrive в Южной Азии.

Ранее Forbes включил постановки от малых театров Прикамья в топ-10 спектаклей российских театров. А пермский олигарх Дмитрий Рыболовлев вошел в число богатейших людей планеты по версии издания.