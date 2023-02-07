Украинцы иронично отреагировали на «игрушечный» немецкий танк Leopard 2

08 февраля 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter высмеяли фотографию министра обороны Резникова с игрушечным Leopard 2 Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную на совей странице в соцсети фотографию с игрушечным танком Leopard 2, который ему привез немецкий коллега Борис Писториус. Соответствующие комментарии пользователи оставили под постом Резникова. «Надо было заказывать танки размера XL», — сыронизировал один из пользователей. «Я думал, они будут больше», — поддержал другой пользователь. «А что это такое? Танки для муравьев?» — поинтересовался еще один комментатор. «Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно», — заявил один из пользователей. Он похвалил немцев за хорошее чувство юмора. «Сначала лампочки, а теперь игрушки», — заметил другой комментатор. По его мнению, немцы не перестают удивлять своими подарками Киеву. Ранее стало известно, что Германия пообещала передать Украине 160 основных танков Leopard из промышленных запасов. Российским военным уже дали инструкцию по уничтожению этих танков. В частности, в Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard на Украине. Если будут такие поощрительные меры, то энтузиастов будет еще больше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную на совей странице в соцсети фотографию с игрушечным танком Leopard 2, который ему привез немецкий коллега Борис Писториус. Соответствующие комментарии пользователи оставили под постом Резникова. «Надо было заказывать танки размера XL», — сыронизировал один из пользователей. «Я думал, они будут больше», — поддержал другой пользователь. «А что это такое? Танки для муравьев?» — поинтересовался еще один комментатор. «Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно», — заявил один из пользователей. Он похвалил немцев за хорошее чувство юмора. «Сначала лампочки, а теперь игрушки», — заметил другой комментатор. По его мнению, немцы не перестают удивлять своими подарками Киеву. Ранее стало известно, что Германия пообещала передать Украине 160 основных танков Leopard из промышленных запасов. Российским военным уже дали инструкцию по уничтожению этих танков. В частности, в Забайкальском крае анонсировали выплаты за захват и уничтожение танков Leopard на Украине. Если будут такие поощрительные меры, то энтузиастов будет еще больше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.