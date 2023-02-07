Глава Минобороны ФРГ вручил украинскому коллеге Резникову игрушечный Leopard. Фото

07 февраля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Алексей Резников поблагодарил своего коллегу за «первый Leopard на Украине» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался «первым танком Leopard 2», который прибыл на Украину. Немецкий коллега Борис Писториус подарил ему игрушечный танк. Об этом Резников рассказал в Twitter. «В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше. Спасибо тебе, мой коллега Борис Писториус и немецкий народ», — написал Алексей Резников. Украинский министр отметил, что танковая коалиция идет к победе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. В Германии пообещали направить танки Leopard 2 на Украину. Также правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщает RT. При этом уточняется, что танки являются устаревшими, передает «Национальная служба новостей». Резников хвастается первым танком Leopard 2 на Украине Фото: Twitter Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался «первым танком Leopard 2», который прибыл на Украину. Немецкий коллега Борис Писториус подарил ему игрушечный танк. Об этом Резников рассказал в Twitter. «В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше. Спасибо тебе, мой коллега Борис Писториус и немецкий народ», — написал Алексей Резников. Украинский министр отметил, что танковая коалиция идет к победе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. В Германии пообещали направить танки Leopard 2 на Украину. Также правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщает RT. При этом уточняется, что танки являются устаревшими, передает «Национальная служба новостей».