Участники Comedy Battle проведут в Перми вечер шуток без ограничений

Выступление состоится 23 февраля
Комики из Челябинска и Перми, участники федеральных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», выступят с программой «Черный standup» (18+). Организаторы обещают зрителям суровый юмор без ограничений.
«Лучшие комики из Челябинска, участники шоу „Comedy Баттл“ и „Открытый микрофон“ на ТНТ, покажут свой суровый, но очень смешной юмор без ограничений!» — говорится на сайте проекта. На сцене выступят Эдуард Кужахметов, Саша Новиков, Андрей Власов, Данил Плохов и Алексей Белобородов.
Концерт состоится 23 февраля в ресторане «Кама». Билеты стоят от 800 до 1500 рублей.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.