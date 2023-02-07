07 февраля 2023

Участники Comedy Battle проведут в Перми вечер шуток без ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Выступление состоится 23 февраля Фото:

Комики из Челябинска и Перми, участники федеральных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», выступят с программой «Черный standup» (18+). Организаторы обещают зрителям суровый юмор без ограничений.

«Лучшие комики из Челябинска, участники шоу „Comedy Баттл“ и „Открытый микрофон“ на ТНТ, покажут свой суровый, но очень смешной юмор без ограничений!» — говорится на сайте проекта. На сцене выступят Эдуард Кужахметов, Саша Новиков, Андрей Власов, Данил Плохов и Алексей Белобородов.

Концерт состоится 23 февраля в ресторане «Кама». Билеты стоят от 800 до 1500 рублей.

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Комики из Челябинска и Перми, участники федеральных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», выступят с программой «Черный standup» (18+). Организаторы обещают зрителям суровый юмор без ограничений. «Лучшие комики из Челябинска, участники шоу „Comedy Баттл“ и „Открытый микрофон“ на ТНТ, покажут свой суровый, но очень смешной юмор без ограничений!» — говорится на сайте проекта. На сцене выступят Эдуард Кужахметов, Саша Новиков, Андрей Власов, Данил Плохов и Алексей Белобородов. Концерт состоится 23 февраля в ресторане «Кама». Билеты стоят от 800 до 1500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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