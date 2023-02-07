Участники Comedy Battle проведут в Перми вечер шуток без ограничений

08 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Выступление состоится 23 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Комики из Челябинска и Перми, участники федеральных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», выступят с программой «Черный standup» (18+). Организаторы обещают зрителям суровый юмор без ограничений. «Лучшие комики из Челябинска, участники шоу „Comedy Баттл“ и „Открытый микрофон“ на ТНТ, покажут свой суровый, но очень смешной юмор без ограничений!» — говорится на сайте проекта. На сцене выступят Эдуард Кужахметов, Саша Новиков, Андрей Власов, Данил Плохов и Алексей Белобородов. Концерт состоится 23 февраля в ресторане «Кама». Билеты стоят от 800 до 1500 рублей.

Комики из Челябинска и Перми, участники федеральных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», выступят с программой «Черный standup» (18+). Организаторы обещают зрителям суровый юмор без ограничений. «Лучшие комики из Челябинска, участники шоу „Comedy Баттл“ и „Открытый микрофон“ на ТНТ, покажут свой суровый, но очень смешной юмор без ограничений!» — говорится на сайте проекта. На сцене выступят Эдуард Кужахметов, Саша Новиков, Андрей Власов, Данил Плохов и Алексей Белобородов. Концерт состоится 23 февраля в ресторане «Кама». Билеты стоят от 800 до 1500 рублей.