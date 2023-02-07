Пермяков предупредили о «Кибер Шерифе» с одним глазом на трассе

За трассой «Пермь-Березники» будет следить система видеофиксации «Кибер Шериф»

08 февраля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Система будет следить за трассой «Пермь-Березники» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За участком трассы «Пермь-Березники» будет следить мобильный комплекс видеофиксации с системой «Кибер Шериф». Система будет фиксировать нарушителей скоростного режима и выписывать им штрафы. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «„Кибер Шериф“, он же „Острый глаз“, будет оберегать водителей на автодороге „Пермь-Березники“. В ближайшее время он начнет полноценно осуществлять фиксацию нарушений, с дальнейшим вынесением штрафов», — сообщили в министерстве. «Кибер Шериф» представляет собой программно-аппаратный комплекс, который установлен на спецавто с нанесенной цвето-графической схемой. Следуя по маршруту, авто фиксирует нарушения ПДД попутных и встречных машин на участках с высокой концентрацией случаев ДТП. В течение двух месяцев комплекс следил за трассой в тестовом режиме. Ежедневно система фиксировала около 30 случаев превышения скорости на трассе. Также власти заявили о планах увеличить количество таких комплексов в 2023 году.

За участком трассы «Пермь-Березники» будет следить мобильный комплекс видеофиксации с системой «Кибер Шериф». Система будет фиксировать нарушителей скоростного режима и выписывать им штрафы. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «„Кибер Шериф“, он же „Острый глаз“, будет оберегать водителей на автодороге „Пермь-Березники“. В ближайшее время он начнет полноценно осуществлять фиксацию нарушений, с дальнейшим вынесением штрафов», — сообщили в министерстве. «Кибер Шериф» представляет собой программно-аппаратный комплекс, который установлен на спецавто с нанесенной цвето-графической схемой. Следуя по маршруту, авто фиксирует нарушения ПДД попутных и встречных машин на участках с высокой концентрацией случаев ДТП. В течение двух месяцев комплекс следил за трассой в тестовом режиме. Ежедневно система фиксировала около 30 случаев превышения скорости на трассе. Также власти заявили о планах увеличить количество таких комплексов в 2023 году.