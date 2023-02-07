07 февраля 2023

В Березниках мужчина застрелил своего друга

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Пермяк выстрелил в своего приятеля возле дома Фото:

В Березниках Пермского края мужчина застрелил своего приятеля после ссоры в бане. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на старшего следователя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю Антона Галиулина.

«Установлено, что 7 февраля двое приятелей распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, после которой один из пермяков вооружился пистолетом, приехал к дому погибшего и застрелил своего знакомого», — рассказал Галиулин.

После стрельбы подозреваемый с места преступления скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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В Березниках Пермского края мужчина застрелил своего приятеля после ссоры в бане. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на старшего следователя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю Антона Галиулина. «Установлено, что 7 февраля двое приятелей распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, после которой один из пермяков вооружился пистолетом, приехал к дому погибшего и застрелил своего знакомого», — рассказал Галиулин. После стрельбы подозреваемый с места преступления скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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