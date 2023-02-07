В Березниках мужчина застрелил своего друга

В Березниках Пермского края мужчина застрелил своего приятеля после ссоры в бане. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на старшего следователя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю Антона Галиулина.
«Установлено, что 7 февраля двое приятелей распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, после которой один из пермяков вооружился пистолетом, приехал к дому погибшего и застрелил своего знакомого», — рассказал Галиулин.
После стрельбы подозреваемый с места преступления скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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