В Березниках мужчина застрелил своего друга

08 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Пермяк выстрелил в своего приятеля возле дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках Пермского края мужчина застрелил своего приятеля после ссоры в бане. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на старшего следователя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю Антона Галиулина. «Установлено, что 7 февраля двое приятелей распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, после которой один из пермяков вооружился пистолетом, приехал к дому погибшего и застрелил своего знакомого», — рассказал Галиулин. После стрельбы подозреваемый с места преступления скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В Березниках Пермского края мужчина застрелил своего приятеля после ссоры в бане. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на старшего следователя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю Антона Галиулина. «Установлено, что 7 февраля двое приятелей распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, после которой один из пермяков вооружился пистолетом, приехал к дому погибшего и застрелил своего знакомого», — рассказал Галиулин. После стрельбы подозреваемый с места преступления скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.