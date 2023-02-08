08 февраля 2023
07 февраля 2023

Прокуратура ЯНАО наказала виновных за нарушения пожарной безопасности на объектах спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная база Ивана Алыпова
В ЯНАО нашли нарушения пожарной безопасности на объектах спорта Фото:

Прокуратура Тазовского района ЯНАО проверила ряд объектов спорта на соблюдение пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, за нарушения должностные лица привлечены к ответственности.

«Прокурор района начальнику управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма местной администрации, а также руководителям организаций внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения в полном объеме устранены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что виновным был также назначен штраф. В организациях к работе допускали лиц, которые не прошли обучение пожарной безопасности, эвакуационные выходы были заставлены, огнетушители не перезаряжались, не хватало размещенных знаков.

Ранее сообщалось, что в учреждениях спорта, культуры и образования города Муравленко были выявлены нарушения пожарной безопасности. Отмечается, что там были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних.

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Прокуратура Тазовского района ЯНАО проверила ряд объектов спорта на соблюдение пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, за нарушения должностные лица привлечены к ответственности. «Прокурор района начальнику управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма местной администрации, а также руководителям организаций внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения в полном объеме устранены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте учреждения. Отмечается, что виновным был также назначен штраф. В организациях к работе допускали лиц, которые не прошли обучение пожарной безопасности, эвакуационные выходы были заставлены, огнетушители не перезаряжались, не хватало размещенных знаков. Ранее сообщалось, что в учреждениях спорта, культуры и образования города Муравленко были выявлены нарушения пожарной безопасности. Отмечается, что там были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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