Прокуратура ЯНАО наказала виновных за нарушения пожарной безопасности на объектах спорта

В ЯНАО нашли нарушения пожарной безопасности на объектах спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Тазовского района ЯНАО проверила ряд объектов спорта на соблюдение пожарной безопасности. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, за нарушения должностные лица привлечены к ответственности.

«Прокурор района начальнику управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма местной администрации, а также руководителям организаций внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения в полном объеме устранены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что виновным был также назначен штраф. В организациях к работе допускали лиц, которые не прошли обучение пожарной безопасности, эвакуационные выходы были заставлены, огнетушители не перезаряжались, не хватало размещенных знаков.

Ранее сообщалось, что в учреждениях спорта, культуры и образования города Муравленко были выявлены нарушения пожарной безопасности. Отмечается, что там были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних.