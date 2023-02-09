Украшения от Chamovskikh хранятся в ювелирных шкатулках многих знаменитостей (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рубиновое колье за 2,5 млн рублей, разыгранное ювелирным домом Chamovskikh, изначально должен был получить другой человек, а не сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова. Просто первый игрок не пришел, и лотерейный барабан пришлось крутить второй раз. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько гостей, присутствовавших на церемонии.

«Для чистоты розыгрыша на сцену были приглашены дети, которые по очереди тянулись карточки. Когда разыгрывалось колье, вытянули номер игрока, но его не было на месте, он не отзывался. Стало ясно, что этот человек просто не пришел и не отправил вместо себя доверенное лицо. Тогда было решено перетянуть номер», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой присутствовавший на церемонии гость подтвердил информацию. «Когда стало ясно, что колье будут разыгрывать снова, весь зал загудел, ведь появился шанс, что драгоценность достанется кому-то из нас!» — объяснил екатеринбуржец.

Как ранее писало URA.RU, победительницей оказалась сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова. По словам окружающих, счастливица приняла приз с большим достоинством и некоторой сдержанностью — в отличие от других участников, которые, приплясывая, поднимались на сцену.

В пресс-службе ювелирного дома Chamovskikh URA.RU рассказали, что в центре колье красуется пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат, окруженный 38 бриллиантами. «Высокая стоимость украшения обусловлена превосходными характеристиками чистоты и цвета камня. Сейчас рубины в тренде, стоимость их постоянно повышается, потому что они почти не добываются», — объяснили представители компании.

Победительница приняла колье из рук создателя ювелирного дома Александра Чамовских Фото: представлено ювелирным домом Chamovskikh