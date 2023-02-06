06 февраля 2023

Чиновница из команды Куйвашева выиграла колье за 2,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На роскошное колье претендовали десятки екатеринбурженок (архивное фото) Фото:

Неслыханная удача улыбнулась чиновнице аппарата свердловского губернатора Виктории Пановой. Начальница управления мониторинга неожиданно стала обладательницей рубинового колье за 2,5 млн рублей от бренда Chamovskikh.

В конце января ювелирный дом устраивал светский прием в Teatro Veneziano, самой роскошной площадке Екатеринбурга. Гвоздем вечера стал розыгрыш приза — эксклюзивного колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. К зависти десятков собравшихся, победительницей «рандома» стала дама по имени Виктория, которую прежде публика не встречала. Собеседники URA.RU узнали в счастливице сотрудницу аппарата губернатора Викторию Владимировну Панову.

Любопытно, что участвовать в конкурсе могли только самые щедрые свердловчане. По условиям, для этого нужно было закупиться в «Покровском пассаже» от 50 тысяч рублей или магазине Chamovskikh от 200 тысяч рублей. Поделиться секретом успеха с URA.RU Панова, к сожалению, не смогла: чиновница взяла трубку, но, услышав, что ей звонит корреспондент агентства, сослалась на важное совещание.

Фото:

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Неслыханная удача улыбнулась чиновнице аппарата свердловского губернатора Виктории Пановой. Начальница управления мониторинга неожиданно стала обладательницей рубинового колье за 2,5 млн рублей от бренда Chamovskikh. В конце января ювелирный дом устраивал светский прием в Teatro Veneziano, самой роскошной площадке Екатеринбурга. Гвоздем вечера стал розыгрыш приза — эксклюзивного колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. К зависти десятков собравшихся, победительницей «рандома» стала дама по имени Виктория, которую прежде публика не встречала. Собеседники URA.RU узнали в счастливице сотрудницу аппарата губернатора Викторию Владимировну Панову. Любопытно, что участвовать в конкурсе могли только самые щедрые свердловчане. По условиям, для этого нужно было закупиться в «Покровском пассаже» от 50 тысяч рублей или магазине Chamovskikh от 200 тысяч рублей. Поделиться секретом успеха с URA.RU Панова, к сожалению, не смогла: чиновница взяла трубку, но, услышав, что ей звонит корреспондент агентства, сослалась на важное совещание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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