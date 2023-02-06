Чиновница из команды Куйвашева выиграла колье за 2,5 млн рублей

07 февраля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

На роскошное колье претендовали десятки екатеринбурженок (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Неслыханная удача улыбнулась чиновнице аппарата свердловского губернатора Виктории Пановой. Начальница управления мониторинга неожиданно стала обладательницей рубинового колье за 2,5 млн рублей от бренда Chamovskikh. В конце января ювелирный дом устраивал светский прием в Teatro Veneziano, самой роскошной площадке Екатеринбурга. Гвоздем вечера стал розыгрыш приза — эксклюзивного колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. К зависти десятков собравшихся, победительницей «рандома» стала дама по имени Виктория, которую прежде публика не встречала. Собеседники URA.RU узнали в счастливице сотрудницу аппарата губернатора Викторию Владимировну Панову. Любопытно, что участвовать в конкурсе могли только самые щедрые свердловчане. По условиям, для этого нужно было закупиться в «Покровском пассаже» от 50 тысяч рублей или магазине Chamovskikh от 200 тысяч рублей. Поделиться секретом успеха с URA.RU Панова, к сожалению, не смогла: чиновница взяла трубку, но, услышав, что ей звонит корреспондент агентства, сослалась на важное совещание. Фото: портал «Моменты»

Неслыханная удача улыбнулась чиновнице аппарата свердловского губернатора Виктории Пановой. Начальница управления мониторинга неожиданно стала обладательницей рубинового колье за 2,5 млн рублей от бренда Chamovskikh. В конце января ювелирный дом устраивал светский прием в Teatro Veneziano, самой роскошной площадке Екатеринбурга. Гвоздем вечера стал розыгрыш приза — эксклюзивного колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. К зависти десятков собравшихся, победительницей «рандома» стала дама по имени Виктория, которую прежде публика не встречала. Собеседники URA.RU узнали в счастливице сотрудницу аппарата губернатора Викторию Владимировну Панову. Любопытно, что участвовать в конкурсе могли только самые щедрые свердловчане. По условиям, для этого нужно было закупиться в «Покровском пассаже» от 50 тысяч рублей или магазине Chamovskikh от 200 тысяч рублей. Поделиться секретом успеха с URA.RU Панова, к сожалению, не смогла: чиновница взяла трубку, но, услышав, что ей звонит корреспондент агентства, сослалась на важное совещание.