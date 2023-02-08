В Пермский край прибыл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

09 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Алексей Криворучко намерен посетить в Пермском крае оборонные заводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермский край прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Вместе с ним в регион также приехал директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. «Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Соликамский завод «Урал», а также военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ» находятся под управлением «Технодинамики» несколько лет. «Пермский пороховой завод» перешел в управление холдинга в конце 2022 года. Тогда было подписано распоряжение об акционировании предприятия.

В Пермский край прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Вместе с ним в регион также приехал директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. «Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Соликамский завод «Урал», а также военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ» находятся под управлением «Технодинамики» несколько лет. «Пермский пороховой завод» перешел в управление холдинга в конце 2022 года. Тогда было подписано распоряжение об акционировании предприятия.