08 февраля 2023

В Пермский край прибыл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха, цех розлива жидкой стали
Алексей Криворучко намерен посетить в Пермском крае оборонные заводы Фото:

В Пермский край прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Вместе с ним в регион также приехал директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

Соликамский завод «Урал», а также военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ» находятся под управлением «Технодинамики» несколько лет. «Пермский пороховой завод» перешел в управление холдинга в конце 2022 года. Тогда было подписано распоряжение об акционировании предприятия.

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В Пермский край прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Вместе с ним в регион также приехал директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. «Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Соликамский завод «Урал», а также военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ» находятся под управлением «Технодинамики» несколько лет. «Пермский пороховой завод» перешел в управление холдинга в конце 2022 года. Тогда было подписано распоряжение об акционировании предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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