В Пермский край прибыл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

В Пермский край прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Вместе с ним в регион также приехал директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
«Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков находятся с визитом в Пермском крае, рассказали источники в органах власти. По данным собеседников, они намерены посетить АО «Соликамский завод «Урал», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Мотовилихинские заводы». О цели визита источники не рассказали», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Соликамский завод «Урал», а также военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ» находятся под управлением «Технодинамики» несколько лет. «Пермский пороховой завод» перешел в управление холдинга в конце 2022 года. Тогда было подписано распоряжение об акционировании предприятия.
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