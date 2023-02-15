Полпред Якушев встретился с лидером ЛДПР из-за партийного конфликта в «тюменской матрешке»

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев взял под контроль конфликт в тюменском отделении ЛДПР Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, чтобы обсудить внутрипартийный конфликт, который разгорелся в «тюменской матрешке». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Встреча по инициативе полпреда состоялась в Москве.

«Встреча Якушева и Слуцкого прошла около двух недель назад. Обсуждали партийную ситуацию в УрФО — в частности, в „тюменской матрешке“. Инициатором встречи был именно Якушев», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе уральского полпредства корреспонденту ответили, что у них нет информации о прошедшей встрече. Агентство также направило запрос в пресс-службу ЛДПР. Ответ на него ожидается.

В 2023 год тюменское отделение ЛДПР вошло ослабленным после раскола, вызванного деятельностью депутата областной думы Артема Зайцева. Кроме того, югорские либерал-демократы посчитали, что Зайцев (назначенный из Тюмени координатором ЛДПР в Югре) отстаивает только тюменские интересы. 13 февраля стало известно, что Зайцев покинул пост координатора ЛДПР в ХМАО.

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Уральский полпред Владимир Якушев встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, чтобы обсудить внутрипартийный конфликт, который разгорелся в «тюменской матрешке». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Встреча по инициативе полпреда состоялась в Москве. «Встреча Якушева и Слуцкого прошла около двух недель назад. Обсуждали партийную ситуацию в УрФО — в частности, в „тюменской матрешке“. Инициатором встречи был именно Якушев», — рассказал инсайдер. В пресс-службе уральского полпредства корреспонденту ответили, что у них нет информации о прошедшей встрече. Агентство также направило запрос в пресс-службу ЛДПР. Ответ на него ожидается. В 2023 год тюменское отделение ЛДПР вошло ослабленным после раскола, вызванного деятельностью депутата областной думы Артема Зайцева. Кроме того, югорские либерал-демократы посчитали, что Зайцев (назначенный из Тюмени координатором ЛДПР в Югре) отстаивает только тюменские интересы. 13 февраля стало известно, что Зайцев покинул пост координатора ЛДПР в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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