Слуцкий пообещал автономию от тюменских кураторов однопартийцам из ХМАО

06 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий: в Югре нужен местный лидер отделения партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО. Об этом URA.RU заявил депутат окружной думы от фракции ЛДПР Михаил Селюков. «Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на съезде партии сказал, что в Югре будет свой местный новый лидер. Но пока не сказал, кто. И это заявление он сделал при мне, депутате Госдумы Евгении Маркове, депутате окружной думы Югры Александре Мещангине, депутате Тюменской областной думы Владимире Сысоеве», — сказал Селюков. Источник URA.RU в центральном аппарате ЛДПР подтвердил данные о предстоящих кадровых ротациях в региональном отделении партии. Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «До назначения, если оно и состоится, никаких официальных заявлений не последует», — сообщил Дюпин журналисту агентства. Источник URA.RU из югорского отделения ЛДПР объяснил причину необходимости смены регионального руководства. «Раньше руководителем регионального отделения был кто-то из местных политиков. Но уже почти два года кураторами ЛДПР в ХМАО являются тюменцы во главе с Артемом Зайцевым. Им нет доверия. Они болеют не за Югру, а за интересы Тюмени, а нас это категорически не устраивает», — сообщил инсайдер. Между тем, действующий региональный координатор ЛДПР в Югре, депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев сообщил, что не слышал о готовящихся изменениях. «Каких только сплетен за период моей больше чем двухлетней работы не было. У нас координатор регионального отделения, как и координационный совет, избирается сроком на два года. Далее координатора могут переизбрать или сделать ротацию. В мае 2023 года заканчивается срок работы координационного совета», — сказал Зайцев. Ранее URA.RU сообщало, что тюменское отделение ЛДПР оправляется после сильнейшего раскола, который произошел внутри партийцев в конце 2022 года. В новый 2023 год, в сентябре которого ожидаются выборы в гордуму, Тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола. Его руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством Зайцева. Тогда он и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО. Об этом URA.RU заявил депутат окружной думы от фракции ЛДПР Михаил Селюков. «Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на съезде партии сказал, что в Югре будет свой местный новый лидер. Но пока не сказал, кто. И это заявление он сделал при мне, депутате Госдумы Евгении Маркове, депутате окружной думы Югры Александре Мещангине, депутате Тюменской областной думы Владимире Сысоеве», — сказал Селюков. Источник URA.RU в центральном аппарате ЛДПР подтвердил данные о предстоящих кадровых ротациях в региональном отделении партии. Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «До назначения, если оно и состоится, никаких официальных заявлений не последует», — сообщил Дюпин журналисту агентства. Источник URA.RU из югорского отделения ЛДПР объяснил причину необходимости смены регионального руководства. «Раньше руководителем регионального отделения был кто-то из местных политиков. Но уже почти два года кураторами ЛДПР в ХМАО являются тюменцы во главе с Артемом Зайцевым. Им нет доверия. Они болеют не за Югру, а за интересы Тюмени, а нас это категорически не устраивает», — сообщил инсайдер. Между тем, действующий региональный координатор ЛДПР в Югре, депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев сообщил, что не слышал о готовящихся изменениях. «Каких только сплетен за период моей больше чем двухлетней работы не было. У нас координатор регионального отделения, как и координационный совет, избирается сроком на два года. Далее координатора могут переизбрать или сделать ротацию. В мае 2023 года заканчивается срок работы координационного совета», — сказал Зайцев. Ранее URA.RU сообщало, что тюменское отделение ЛДПР оправляется после сильнейшего раскола, который произошел внутри партийцев в конце 2022 года. В новый 2023 год, в сентябре которого ожидаются выборы в гордуму, Тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола. Его руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством Зайцева. Тогда он и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения.