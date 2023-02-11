Покойный экс-премьер Японии в мемуарах назвал Путина человеком, любящим черный юмор

11 февраля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Синдзо Абэ рассказывал, что Владимир Путин не такой холодный, каким кажется Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин производит впечатление холодного человека, но на самом деле это не так. Так высказывался в своих мемуарах бывший японский премьер Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году. Он отметил, что Путин любит черный юмор. «Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор», — вспоминал Синдзо Абэ. Мемуары, построенные в формате интервью, были опубликованы через 7 месяцев с момента смерти японского премьера, их цитирует РИА Новости. Бывший премьер Японии был убит 8 июля 2022 года во время своего выступления в рамках предвыборной кампании. Абэ всегда выделялся среди других японских политиков из-за теплых отношений с Россией. В связи с его кончиной Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего японского премьера.

Президент России Владимир Путин производит впечатление холодного человека, но на самом деле это не так. Так высказывался в своих мемуарах бывший японский премьер Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году. Он отметил, что Путин любит черный юмор. «Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор», — вспоминал Синдзо Абэ. Мемуары, построенные в формате интервью, были опубликованы через 7 месяцев с момента смерти японского премьера, их цитирует РИА Новости. Бывший премьер Японии был убит 8 июля 2022 года во время своего выступления в рамках предвыборной кампании. Абэ всегда выделялся среди других японских политиков из-за теплых отношений с Россией. В связи с его кончиной Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего японского премьера.