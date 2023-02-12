С 1 марта жильцам домов придется отдельно платить за общедомовые услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 марта гражданам РФ придется отдельно оплачивать общедомовые услуги. Теперь, например, освещение подъезда, должен будет оплачивать каждый жилец индивидуально. Россияне в соцсетях возмутились таким поправкам в соответствующие нормативы.

«Проснулись. Народ давно уже за все это платит», — отреагировала Надежда Федорова. В свою очередь, пользовательница Aleftinka Aleftinka отметила, что справедливым было бы поднять не только цены на коммунальные услуги. «Зарплату поднимайте», — подчеркнула она.

«[Надоели] со своим повышением, скоро зарплаты не хватит», — высказал схожую мысль Pavel Sverdlovcki. «Каждый месяц повышают комуналку! Сколько можно?!» — задала риторический вопрос Елена Нугаева. Она подчеркнула, что повышение «уж совсем ни в какие ворота не лезет». В свою очередь, пользовательница соцсетей Роза Мимоза отметила, что жильцы их дома за общедомовые услуги и так платят. «Кто б сомневался», — иронично высказался Александр Багдасарян. «Ну это уже совсем перебор», — подытожила Татьяна Морозова.

Ранее сообщалось, что с 1 марта россиянам придется платить за общедомовые услуги. Причем, либо индивидуально по счетчику, либо по средним показателям. Уточняется, что это такие услуги, как свет в подъезде и вода в подвальном помещении многоквартирного дома.

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