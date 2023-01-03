Власти Украины нашли способ решить проблему с электричеством

Премьер Украины анонсировал строительство малых электростанций для решения проблем со светом
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На Украине пытаются бороться с проблемами с электричеством Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине создадут малые энергостанции, чтобы решить проблему с электричеством. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, <…> построения децентрализованной энергетической системы. Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», — сказал Шмыгаль. Его слова передает ТАСС.

По его словам, нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой. При этом Украина продолжит инвестировать в увеличение добычи газа для достижения энергетической независимости.

Армия РФ наносит удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. В Минэнерго Украины сообщали о повреждении электросетей и объектов генерации, сообщает сайт MK.RU. Разрушенную энергосистему не удастся починить до лета. ОАЭ решили отправить Киеву электрогенераторы, передает «Национальная служба новостей».

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На Украине создадут малые энергостанции, чтобы решить проблему с электричеством. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства. «Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, <…> построения децентрализованной энергетической системы. Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», — сказал Шмыгаль. Его слова передает ТАСС. По его словам, нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой. При этом Украина продолжит инвестировать в увеличение добычи газа для достижения энергетической независимости. Армия РФ наносит удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. В Минэнерго Украины сообщали о повреждении электросетей и объектов генерации, сообщает сайт MK.RU. Разрушенную энергосистему не удастся починить до лета. ОАЭ решили отправить Киеву электрогенераторы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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