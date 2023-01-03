Власти Украины нашли способ решить проблему с электричеством

На Украине создадут малые энергостанции, чтобы решить проблему с электричеством. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, <…> построения децентрализованной энергетической системы. Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», — сказал Шмыгаль. Его слова передает ТАСС.
По его словам, нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой. При этом Украина продолжит инвестировать в увеличение добычи газа для достижения энергетической независимости.
Армия РФ наносит удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. В Минэнерго Украины сообщали о повреждении электросетей и объектов генерации, сообщает сайт MK.RU. Разрушенную энергосистему не удастся починить до лета. ОАЭ решили отправить Киеву электрогенераторы, передает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На Украине создадут малые энергостанции, чтобы решить проблему с электричеством. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства. «Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, <…> построения децентрализованной энергетической системы. Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», — сказал Шмыгаль. Его слова передает ТАСС. По его словам, нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой. При этом Украина продолжит инвестировать в увеличение добычи газа для достижения энергетической независимости. Армия РФ наносит удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. В Минэнерго Украины сообщали о повреждении электросетей и объектов генерации, сообщает сайт MK.RU. Разрушенную энергосистему не удастся починить до лета. ОАЭ решили отправить Киеву электрогенераторы, передает «Национальная служба новостей».