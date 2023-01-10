Аналитики рассказали, кого чаще всего ищут пермские работодатели

Работодатели в Пермском крае больше всего ищут врачей, водителей и продавцов

10 января 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Врачи — одни из самых востребованных среди работодателей Фото: Илья Московец © URA.RU Чаще всего работодатели в Пермском крае ищут водителей, врачей, машинистов, менеджеров по продажам и упаковщиков. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал. «Чаще всего работодатели ищут продавцов, менеджеров по продажам, водителей, слесарей, врачей, упаковщиков и машинистов», — рассказали в HH.ru «Большой Перми». Сейчас в регионе открыто 13 тысяч предложений о работе. В последнее время работодатели начали активнее искать сотрудников. Отмечается, что в регионе сохраняется кадровый голод — на январь текущего года приходилось четыре резюме на вакансию, при норме пять-шесть. Специалисты считают, что в крае в принципе не хватает людей. Также ранее специалисты проводили опрос среди жителей Перми о смене профессии. Выяснилось, что больше половины собираются сменить сферу деятельности.

Чаще всего работодатели в Пермском крае ищут водителей, врачей, машинистов, менеджеров по продажам и упаковщиков. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал. «Чаще всего работодатели ищут продавцов, менеджеров по продажам, водителей, слесарей, врачей, упаковщиков и машинистов», — рассказали в HH.ru «Большой Перми». Сейчас в регионе открыто 13 тысяч предложений о работе. В последнее время работодатели начали активнее искать сотрудников. Отмечается, что в регионе сохраняется кадровый голод — на январь текущего года приходилось четыре резюме на вакансию, при норме пять-шесть. Специалисты считают, что в крае в принципе не хватает людей. Также ранее специалисты проводили опрос среди жителей Перми о смене профессии. Выяснилось, что больше половины собираются сменить сферу деятельности.