В Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю

Вакансия слесаря стала самой высокооплачиваемой в Перми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми названы самые высокооплачиваемые вакансии января. Как выяснилось, слесарь может зарабатывать более 100 тысяч рублей, тогда как руководитель отдела в муниципальном учреждении «Пермблагоустройство» максимум 62 тысячи. Данными с URA.RU в сервисе SuperJob.

«Больше всего готовы платить слесарю механосборочных работ 4-6 разряда. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, компенсацию стоимости билетов и проживания. Начальнику отдела эксплуатации и содержания объектов внешнего благоустройства с опытом работы от 5 лет предлагают оплату от 58 до 62 тысяч рублей», — говорится в сообщении, поступившем в URA.RU.

На втором месте рейтинга расположилась вакансия водителя категории «С» с зарплатой от 69 тысяч рублей, на третьем — ветеринарного консультанта (63—91 тысяча рублей), а на четвертом — специалиста по прямым продажам в банке (от 60 тысяч). Вообще самые высокооплачиваемые вакансии в январе предлагают в ритейле и сфере оптовых продаж, а также строительстве, производстве и финансах.