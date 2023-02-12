HeadHunter: пермякам стало проще найти работу

Уровень конкуренции снизился на 3,7 активных резюме на вакансию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае стало проще найти работу — конкуренция на вакансию снизилась. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и поделились с URA.RU результатами.

«По данным за январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего 3,7 активных резюме. Это на 0,4 пункта меньше, чем в декабре 2022 года», — указано в исследовании.

По словам аналитиков, нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов. В этом случае у работодателей есть большой выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют тяжелой борьбы за рабочие места. При этом, они стараются быть лучше своих конкурентов. Показатель ниже 5−6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, нехватки кадров в регионе.

Проще всего с поиском работы стало специалистам из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» и «Рабочий персонал». У них на одну вакансию приходится всего по 0,7 резюме. То есть, работы предлагают даже больше, чем есть желающих ее получить. Также, крайне низкая конкуренция наблюдается в сферах «Добыча сырья», «Медицина, фармацевтика» и «Строительство, недвижимость» — по 0,8 резюме на вакансию. Выше среднего конкуренция в Пермском крае наблюдается только в одной сфере — «Юристы». За каждую вакансию борются 8,3 резюме.

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, в 2023 году продолжатся процессы трансформации экономики и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Эти процессы влияют на рынок труда. К профессиям, которые и так были в дефиците (ИТ -специалисты и рабочие) добавятся другие, чья востребованность усилится. Речь идет об инженерно-технических кадрах для запуска новых производственных процессов и линий. Также востребованы специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка. А вот спрос на строительные профессии может наоборот замедлиться, хотя сейчас строители в дефиците.

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