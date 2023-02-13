Синоптики ХМАО предупредили о резких перепадах температуры

В ХМАО температура воздуха в среднем составит 9-15 градусов ниже нуля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В восточной половине ХМАО ожидается похолодание до -27 градусов ночью, при этом днем температура будет подниматься до -4 градусов. По прогнозу Гидрометцентра ХМАО, средняя температура днем до 16 февраля составит минус 9-15 градусов.

«14 февраля местами небольшой снег. Температура ночью -11,-16 градусов, при прояснениях -18,-23 градуса, днем -10,-15 градусов. 15 февраля ночью местами небольшой снег. Температура ночью -12,-17 градусов, при прояснениях -19,-24 градуса, днем -9,-14 градусов, местами до -4 градусов. 16 февраля ночью температура -16,-21 градус, местами по восточной половине -22,-27 градусов. Днем местами небольшой снег. Температура -9,-14 градусов, местами до -4 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в течение недели температура составит в среднем 10-15 градусов ниже нуля. Ночью будет опускаться до -19 градусов. Погода с переменной облачностью без осадков. Небольшой ветер с порывами до 4 м/с.

В Сургуте температура днем в среднем будет ровняться минус 11-13 градусам, с похолоданием до -15 градусов ночью. Осадков также не ожидается. Ветер до 8 м/с.

В Нижневартовске преимущественно пасмурная погода без осадков. Температура днем — минус 11-12 градусов. Ночью ожидается похолодание до -17 градусов. Ветер с порывами до 8 м/с.