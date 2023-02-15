Коллекторы требуют с жительницы ХМАО погашенный долг банку «Уралсиб»

Коллекторы требуют с жительницы ХМАО погашенный долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «АйДи Коллект» требует через суд у жительницы Нижневартовска оплатить долг в миллион рублей по кредиту банка «Уралсиб». Женщина выступала поручителем своей подруги из Свердловской области Татьяны Искандеровой, которая погасила кредит год назад. Об этом URA.RU рассказала сама Искандерова.

«В 2006 году я взяла кредит, а год назад полностью закрыла долг перед „Уралсибом“, получив подтверждение от банка. Но недавно узнала, что банк заключил договор цессии с коллекторским агентством, то есть продал уже погашенный долг, и коллекторская фирма теперь требует деньги с моих поручителей», — пояснила журналисту агентства Искандерова.

Женщина утверждает, что банк и коллекторская фирма не сообщили ей о передаче прав по взысканию задолженности. Об иске она узнала от своей подруги и приехала в Нижневартовск, чтобы доказать, что ничего не должна банку. «Суд потребовал от коллекторов и от «Уралсиба» документы, подтверждающие наличие долга, но они до сих пор информацию не предоставили, затягивая процесс. Я намерена подать заявление в прокуратуру по поводу действий коллекторов, и в «Центробанк», чтобы указать на нечестные действия «Уралсиба», — подчеркнула гостья ХМАО.

Агентство обратилось в «АйДи Коллект», желая выяснить точку зрения фирмы, но с корреспондентом не стали разговаривать, сбросив звонок. В пресс-службу «Уралсиба» направлен запрос с просьбой прояснить обстоятельства дела. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что после закрытия «Запсибкомбанк» продал долг жительницы Нижневартовска стороннему ипотечному агентству. С девушки требуют неустойку, превышающую задолженность почти в два раза.