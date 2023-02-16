Фанис Хайруллин из Нижнего Тагила стал мировым рекордсменом по отжиманиям

Фанис Хайруллин является шестикратным рекордсменом России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) Фанис Хайруллин установил мировой рекорд по отжиманиям с вывернутыми кистями рук. Достижение мужчины внесли в международную книгу Interrecord.

«Я увидел, что есть рекорд по этому упражнению, захотел побить его. Само по себе упражнение очень тяжелое: чтобы его выполнить, должен быть высокий уровень базовой подготовки. В конкретном случае особенно важно, чтобы был развитым и гибким кистевой сустав», — пояснил свердловчанин изданию ИА «Все новости».

Спортсмену удалось за одну минуту 46 раз отжаться на тыльной стороне ладони вывернутых кистей рук, до этого рекорд составлял 42 раза. Хайруллин признался, что это его первый мировой рекорд, но он не думает останавливаться на этом. В планах мужчины — готовить своих воспитанников для установления рекордов. Сам тагильчанин является шестикратным рекордсменом России, мастером спорта по стритлифтингу на брусьях и тренером по уличной атлетике.

Ранее URA.RU рассказывало, что Фанис Хайруллин попал в книгу рекордов России: он смог удержаться на одной руке в висе в течение 45 секунд. Также 11-летний воспитанник мужчины установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках.