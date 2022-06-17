Свердловчанин попал в книгу рекордов России

Хайруллин смог провисеть на одной руке 45 секунд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Книга рекордов России пополнилась новым рекордом от жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Фаниса Хайруллина, который смог удержаться на одной руке в висе в течение 45 секунд. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта.

«Рекордсменом по наибольшей продолжительности удержания горизонтального уголка на одной руке в висе на перекладине в России стал Фанис Хайруллин», — говорится на сайте Книги рекордов России. Его результат составил 45,8 секунды. Рекорд он поставил 28 апреля 2022 года.

Ранее одиннадцатилетний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Его тренером как раз является новый рекордсмен Фанис Хайруллин.

Фанис Хайруллин, как и его подопечный, стал рекордсменом Фото: официальный сайт Книги рекордов России