Свердловчанин попал в книгу рекордов России

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Кубок России по спортивной гимнастике - 2017. Финалы, день первый. Екатеринбург, спортсмен, спорт, ладони, спортивная гимнастика, магнезия, руки
Хайруллин смог провисеть на одной руке 45 секунд Фото:

Книга рекордов России пополнилась новым рекордом от жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Фаниса Хайруллина, который смог удержаться на одной руке в висе в течение 45 секунд. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта.

«Рекордсменом по наибольшей продолжительности удержания горизонтального уголка на одной руке в висе на перекладине в России стал Фанис Хайруллин», — говорится на сайте Книги рекордов России. Его результат составил 45,8 секунды. Рекорд он поставил 28 апреля 2022 года.

Ранее одиннадцатилетний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Его тренером как раз является новый рекордсмен Фанис Хайруллин.

Фанис Хайруллин, как и его подопечный, стал рекордсменом
Фото:

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Книга рекордов России пополнилась новым рекордом от жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Фаниса Хайруллина, который смог удержаться на одной руке в висе в течение 45 секунд. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. «Рекордсменом по наибольшей продолжительности удержания горизонтального уголка на одной руке в висе на перекладине в России стал Фанис Хайруллин», — говорится на сайте Книги рекордов России. Его результат составил 45,8 секунды. Рекорд он поставил 28 апреля 2022 года. Ранее одиннадцатилетний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Его тренером как раз является новый рекордсмен Фанис Хайруллин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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