Пермский предприниматель хочет сорвать конкурс по выбору директора провластного фонда

Конкурс по выбору директора фонда капремонта Пермского края рискует быть быть сорванным

Участник конкурса обратился в прокуратуру из-за того, что фонд не предоставил ему запрашиваемую информацию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Конкурс по выбору директора фонда капитального ремонта Пермского края может быть сорван. Как рассказал URA.RU источник, близкий в организации, один из участников конкурса, Степан Ясырев обратился в прокуратуру. Поводом послужил отказ фонда предоставить предпринимателю информацию, которая необходима для подготовки программы развития организации.

«Ясырев запросил доступ к отчетности фонда капитального ремонта Пермского края для подготовки программы развитии фонда, которую все участники презентуют на последнем этапе конкурса. А ему предоставили отписку. Предприниматель посчитал, что его права, как участника конкурса нарушены и обратился в прокуратуру и краевое министерство ЖКХ — с просьбой перенести конкурса на май», — отметил источник информагентства. По мнению инсайдера, если прокуратура усмотрит в действиях Фонда нарушение прав, то результаты проведения конкурса окажутся под вопросом.

URA.RU направило запросы в краевую прокуратуру и министерство ЖКХ Прикамья, ответы в редакцию не поступили. В Фонд капремонта Пермского края агентству заявили, что предоставят письменный ответ в течение семи дней. Номера телефонов Ясырева, указанные в открытых источниках, оказались недоступны для связи. URA.RU написало предпринимателю в соцсети «ВКонтакте», однако сообщение осталось непрочитанным.

Конкурс на должность директора регионального фонда стартовал 21 декабря. Помимо Ясырева на него заявились и. о. руководителя этой организации Владимир Хлебников, экс-замдиректора фонда Наталья Киселева и экс-начальник управления капстроительства мэрии Перми Константин Горячих. Второй этап конкурса, на котором его участники презентуют свои программы развития фонда капремонта, назначен на 17 февраля.

Новость обновлена в 18:25

«На поступившие обращения Степана Ясырева в соответствии с законодательством даны (находятся на рассмотрении) соответствующие ответы», — отметили в пресс-службе минЖКХ Пермского края.