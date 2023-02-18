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На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, движение, трасса, дорога, автомобили, дорога
Воздух в Тюмени в среду, накануне праздничных выходных, прогреется до +1 градуса Фото:

На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«В среду, 22 февраля, в Тюмени днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью будет холоднее, до -7 градусов», — отмечено на сайте регионального Гидрометцентра.

Среда, 22 февраля, будет самым теплым днем следующей недели. В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, температура в столице региона будет опускаться до -20 градусов. В четверг, пятницу и субботу, с 23 по 25 февраля, хотя и будет теплее, чем в начале недели, температура воздуха будет колебаться от -2 до -14 градусов.

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На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр. «В среду, 22 февраля, в Тюмени днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью будет холоднее, до -7 градусов», — отмечено на сайте регионального Гидрометцентра. Среда, 22 февраля, будет самым теплым днем следующей недели. В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, температура в столице региона будет опускаться до -20 градусов. В четверг, пятницу и субботу, с 23 по 25 февраля, хотя и будет теплее, чем в начале недели, температура воздуха будет колебаться от -2 до -14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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