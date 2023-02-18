На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры

19 февраля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Воздух в Тюмени в среду, накануне праздничных выходных, прогреется до +1 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр. «В среду, 22 февраля, в Тюмени днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью будет холоднее, до -7 градусов», — отмечено на сайте регионального Гидрометцентра. Среда, 22 февраля, будет самым теплым днем следующей недели. В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, температура в столице региона будет опускаться до -20 градусов. В четверг, пятницу и субботу, с 23 по 25 февраля, хотя и будет теплее, чем в начале недели, температура воздуха будет колебаться от -2 до -14 градусов.

На следующей неделе в Тюмень придут плюсовые температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр. «В среду, 22 февраля, в Тюмени днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью будет холоднее, до -7 градусов», — отмечено на сайте регионального Гидрометцентра. Среда, 22 февраля, будет самым теплым днем следующей недели. В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, температура в столице региона будет опускаться до -20 градусов. В четверг, пятницу и субботу, с 23 по 25 февраля, хотя и будет теплее, чем в начале недели, температура воздуха будет колебаться от -2 до -14 градусов.