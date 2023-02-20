В Березниках водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Предварительно установлено, что мальчик перебегал дорогу на красный свет
В Березниках (Пермский край) около кинотеатра «Мелодия» сбили 13-летнего ребенка. ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.
«По улице Юбилейная 20 февраля в 19:40 двигался автомобиль „Лада Гранта“. За рулем находился 36-летний мужчина. Он проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора и сбил ребенка», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю.
Предварительно в инспекции установили, что мальчик перебегал дорогу на красный свет. Ребенок в результате аварии получил травмы, его госпитализировали.
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