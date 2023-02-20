20 февраля 2023

В Березниках водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пешеходный переход, пешеходы
Предварительно установлено, что мальчик перебегал дорогу на красный свет Фото:

В Березниках (Пермский край) около кинотеатра «Мелодия» сбили 13-летнего ребенка. ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

«По улице Юбилейная 20 февраля в 19:40 двигался автомобиль „Лада Гранта“. За рулем находился 36-летний мужчина. Он проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора и сбил ребенка», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю.

Предварительно в инспекции установили, что мальчик перебегал дорогу на красный свет. Ребенок в результате аварии получил травмы, его госпитализировали.

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В Березниках (Пермский край) около кинотеатра «Мелодия» сбили 13-летнего ребенка. ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. «По улице Юбилейная 20 февраля в 19:40 двигался автомобиль „Лада Гранта“. За рулем находился 36-летний мужчина. Он проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора и сбил ребенка», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю. Предварительно в инспекции установили, что мальчик перебегал дорогу на красный свет. Ребенок в результате аварии получил травмы, его госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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