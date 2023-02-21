Дмитрий Махонин внимательно слушал президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. О главных для себя аспектах речи главы государства он рассказал на видео с Красной площади.

«Президент обозначил множество приоритетов, которые напрямую касаются нашего региона. Это, конечно, в первую очередь приоритет по поддержке лиц, которые находятся в зоне специальной военной операции, и их семей. Президент инициировал создание специального фонда. А мы со своей стороны уже создали в этом месяце специальные центры помощи мобилизованным», — отметил Махонин.

В своем telegram-канале губернатор также подчеркнул необходимость программы льгот по аренде жилья для работников оборонных предприятий. Кроме того, по мнению Махонина, значимо для региона поручение президента об оздоровлении реки Камы.