Губернатор Махонин отреагировал на послание Путина. Видео

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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин внимательно слушал президента Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. О главных для себя аспектах речи главы государства он рассказал на видео с Красной площади.

«Президент обозначил множество приоритетов, которые напрямую касаются нашего региона. Это, конечно, в первую очередь приоритет по поддержке лиц, которые находятся в зоне специальной военной операции, и их семей. Президент инициировал создание специального фонда. А мы со своей стороны уже создали в этом месяце специальные центры помощи мобилизованным», — отметил Махонин.

В своем telegram-канале губернатор также подчеркнул необходимость программы льгот по аренде жилья для работников оборонных предприятий. Кроме того, по мнению Махонина, значимо для региона поручение президента об оздоровлении реки Камы.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. О главных для себя аспектах речи главы государства он рассказал на видео с Красной площади. «Президент обозначил множество приоритетов, которые напрямую касаются нашего региона. Это, конечно, в первую очередь приоритет по поддержке лиц, которые находятся в зоне специальной военной операции, и их семей. Президент инициировал создание специального фонда. А мы со своей стороны уже создали в этом месяце специальные центры помощи мобилизованным», — отметил Махонин. В своем telegram-канале губернатор также подчеркнул необходимость программы льгот по аренде жилья для работников оборонных предприятий. Кроме того, по мнению Махонина, значимо для региона поручение президента об оздоровлении реки Камы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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