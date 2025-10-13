Синоптики предупредили пермяков о сильном ветре 14 октября

Пермский ЦГМС: в регионе ожидается усилении ветра до 18 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усиление ветра с порывами будет достигать 15–18 метров в секунду
Усиление ветра с порывами будет достигать 15–18 метров в секунду Фото:

В отдельных районах Пермского края 14 октября в прогнозируется усиление ветра. Порывы будут достигать 15–18 м/с. Об этом предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий существует риск повреждения линий электропередач и перебоев в работе коммунальных служб. Кроме того, не исключено образование заторов на дорогах и увеличение количества аварий», — предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Автомобилистам следует выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе проезжей части.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отдельных районах Пермского края 14 октября в прогнозируется усиление ветра. Порывы будут достигать 15–18 м/с. Об этом предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  «В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий существует риск повреждения линий электропередач и перебоев в работе коммунальных служб. Кроме того, не исключено образование заторов на дорогах и увеличение количества аварий», — предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  Автомобилистам следует выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...