Синоптики предупредили пермяков о сильном ветре 14 октября

В отдельных районах Пермского края 14 октября в прогнозируется усиление ветра. Порывы будут достигать 15–18 м/с. Об этом предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий существует риск повреждения линий электропередач и перебоев в работе коммунальных служб. Кроме того, не исключено образование заторов на дорогах и увеличение количества аварий», — предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Автомобилистам следует выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе проезжей части.
