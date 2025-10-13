В Перми открывается выставка о военной медицине

Новая выставка «Спасти и вернуть» (12+) в пермском парке «Россия – моя история» приглашает пройти путь раненого бойца от окопа до эвакогоспиталя. Мультимедийная экспозиция посвящена военной медицине, санитарии и системе управления здравоохранением в годы Великой Отечественной войны, рассказали URA.RU в музее.
«Посетитель сможет взглянуть на ситуацию глазами как простого раненого бойца, так и военврача и медсестры. Вместе с обычным красноармейцем пройдем путь от передовой через медсанбат, фронтовой госпиталь, санитарный поезд до эвакогоспиталя в глубоком тылу», — объясняют авторы замысел выставки.
Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» (12+) откроется в Перми 15 октября. Она проработает до конца года.
