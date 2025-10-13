Авторы фильма о пермской паллиативной службе для детей выложили картину в Сеть

Документальный фильм «Жизнь длиною в детство» (12+) о сотрудниках детской выездной паллиативной службы фонда «Дедморозим» теперь можно посмотреть онлайн. Ленты выложили для свободного просмотра в соцсети «ВКонтакте».
«Эта картина говорит о детях, для которых медицина уже бессильна, и о тех, кто остается рядом — чтобы сделать их дни наполненными. Молодые сотрудники паллиативной службы фонда „Дедморозим“ учатся слушать, поддерживать и принимать. Их ежедневная работа — не борьба с болезнью, а забота о жизни, о каждом ее мгновении, которое можно прожить с радостью», — рассказали URA.RU в Пермском Союзе кинематографистов.
Фильм сняла режиссер Ольга Аверкиева на базе киностудии «Новый курс». Посмотреть ленту можно в группе «Пермь как фильм» в соцсети «ВКонтакте».
