23 февраля 2023
22 февраля 2023

В магазинах ХМАО пропало самое популярное автомобильное средство

© Служба новостей «URA.RU»
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WD-40 популярна у автомобилистов и часто применяется в быту Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах ХМАО из-за санкций стало пропадать универсальное смазочное средство WD-40 («Вэдэшка»), которое популярно у автомобилистов и также часто применяется в быту. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители торговых точек в Сургуте и Нижневартовске.

«„Вэдэшки“ сейчас нету. Она под санкциями и мы не возим. Есть „Жидкий ключ“ — такая же проникающая смазка. Ничем не отличается, но стоит в два раза дешевле», — рассказали в магазине «Автобокс» в Сургуте.

В магазине «Тикамис» в Нижневартовске продавцы также отметили, что средства нет в продаже. При этом в сургутской торговой точке удалось найти в наличии всего три штуки. «Давно не было „Вэдэшки“, это последние остатки», — добавила продавец.

Ранее URA.RU рассказывало, что автодилеры начали завозить в ХМАО машины западных брендов вопреки санкциям. Югорские салоны поставляют машины в рамках параллельного импорта.

Удорожание товаров и проблемы с их доставкой в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

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В магазинах ХМАО из-за санкций стало пропадать универсальное смазочное средство WD-40 («Вэдэшка»), которое популярно у автомобилистов и также часто применяется в быту. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители торговых точек в Сургуте и Нижневартовске. «„Вэдэшки“ сейчас нету. Она под санкциями и мы не возим. Есть „Жидкий ключ“ — такая же проникающая смазка. Ничем не отличается, но стоит в два раза дешевле», — рассказали в магазине «Автобокс» в Сургуте. В магазине «Тикамис» в Нижневартовске продавцы также отметили, что средства нет в продаже. При этом в сургутской торговой точке удалось найти в наличии всего три штуки. «Давно не было „Вэдэшки“, это последние остатки», — добавила продавец. Ранее URA.RU рассказывало, что автодилеры начали завозить в ХМАО машины западных брендов вопреки санкциям. Югорские салоны поставляют машины в рамках параллельного импорта. Удорожание товаров и проблемы с их доставкой в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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