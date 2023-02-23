В магазинах ХМАО пропало самое популярное автомобильное средство

24 февраля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

WD-40 популярна у автомобилистов и часто применяется в быту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В магазинах ХМАО из-за санкций стало пропадать универсальное смазочное средство WD-40 («Вэдэшка»), которое популярно у автомобилистов и также часто применяется в быту. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители торговых точек в Сургуте и Нижневартовске. «„Вэдэшки“ сейчас нету. Она под санкциями и мы не возим. Есть „Жидкий ключ“ — такая же проникающая смазка. Ничем не отличается, но стоит в два раза дешевле», — рассказали в магазине «Автобокс» в Сургуте. В магазине «Тикамис» в Нижневартовске продавцы также отметили, что средства нет в продаже. При этом в сургутской торговой точке удалось найти в наличии всего три штуки. «Давно не было „Вэдэшки“, это последние остатки», — добавила продавец. Ранее URA.RU рассказывало, что автодилеры начали завозить в ХМАО машины западных брендов вопреки санкциям. Югорские салоны поставляют машины в рамках параллельного импорта. Удорожание товаров и проблемы с их доставкой в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

В магазинах ХМАО из-за санкций стало пропадать универсальное смазочное средство WD-40 («Вэдэшка»), которое популярно у автомобилистов и также часто применяется в быту. Информацию об этом URA.RU подтвердили представители торговых точек в Сургуте и Нижневартовске. «„Вэдэшки“ сейчас нету. Она под санкциями и мы не возим. Есть „Жидкий ключ“ — такая же проникающая смазка. Ничем не отличается, но стоит в два раза дешевле», — рассказали в магазине «Автобокс» в Сургуте. В магазине «Тикамис» в Нижневартовске продавцы также отметили, что средства нет в продаже. При этом в сургутской торговой точке удалось найти в наличии всего три штуки. «Давно не было „Вэдэшки“, это последние остатки», — добавила продавец. Ранее URA.RU рассказывало, что автодилеры начали завозить в ХМАО машины западных брендов вопреки санкциям. Югорские салоны поставляют машины в рамках параллельного импорта. Удорожание товаров и проблемы с их доставкой в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.