Автодилеры начали завозить в ХМАО машины западных брендов вопреки санкциям

В наличии автосалонов ХМАО стали появляться марки машин ушедших из России брендов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В наличии автосалонов ХМАО стали появляться марки машин ушедших из России брендов. Среди них BMW, Volkswagen, Audi, Ford, которые югорские дилеры поставляют в рамках параллельного импорта. Ситуацию на рынке URA.RU обсудило с компанией «Сибкар» в Сургуте.

«Весь прошлый год мы занимались тем, что налаживали поставки. Сейчас у нас начали приходить первые автомобили в рамках параллельного импорта. Это как наши профильные автомобили: BMW, Volkswagen, так и непрофильные: Toyota, Audi, Ford», — прокомментировали журналисту агентства в отделе продаж.

При этом по информации дилера, пока что ассортимент ограничен и в свободную продажу попадают самые ликвидные модели. «На сегодня есть не все, но самые востребованные модели есть. Например, [BMW] X5, X6, X7. Если по Volkswagen, то первой партией приехали Multivan», — добавляют в компании. Остальной модельный ряд везут уже отдельно под заказ клиентам. В таких случаях ожидание составляет около 6 месяцев. Тем временем в сравнении с официальными поставками цены на автомобили выросли в пределах 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на запчасти для автомобилей иностранных брендов. В автосервисах отмечают, что удорожание произошло минимум на 30%. Удорожание товаров и проблемы с их доставкой в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.