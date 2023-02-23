В центре Перми в смертельном ДТП пострадали несколько человек. Фото

24 февраля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В центре Перми произошло ДТП с пострадавшими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Перми в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек. Читатель URA.RU, проезжающий мимо места аварии, сообщил о двух погибших. «На углу улиц Крисанова — Ленина авария, два трупа. Разрезают машины», — рассказал агентству очевидец. Пользователи соцсетей пишут, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка. URA.RU ожидает официальный комментарий от ГУ МВД России по Пермскому краю. На место сейчас выехали сотрудники ведомства. ДТП на перекрестке ул. Крисанова и Ленина в Перми Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП | новости» Очевидцы сообщают минимум о двух пострадавших Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП | новости»

В центре Перми в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек. Читатель URA.RU, проезжающий мимо места аварии, сообщил о двух погибших. «На углу улиц Крисанова — Ленина авария, два трупа. Разрезают машины», — рассказал агентству очевидец. Пользователи соцсетей пишут, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка. URA.RU ожидает официальный комментарий от ГУ МВД России по Пермскому краю. На место сейчас выехали сотрудники ведомства.