В центре Перми произошло ДТП с пострадавшими
В центре Перми в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек. Читатель URA.RU, проезжающий мимо места аварии, сообщил о двух погибших.
«На углу улиц Крисанова — Ленина авария, два трупа. Разрезают машины», — рассказал агентству очевидец. Пользователи соцсетей пишут, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка.
URA.RU ожидает официальный комментарий от ГУ МВД России по Пермскому краю. На место сейчас выехали сотрудники ведомства.
ДТП на перекрестке ул. Крисанова и Ленина в Перми
Очевидцы сообщают минимум о двух пострадавших
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