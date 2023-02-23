23 февраля 2023
22 февраля 2023

В центре Перми в смертельном ДТП пострадали несколько человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
В центре Перми произошло ДТП с пострадавшими Фото:

В центре Перми в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек. Читатель URA.RU, проезжающий мимо места аварии, сообщил о двух погибших.

«На углу улиц Крисанова — Ленина авария, два трупа. Разрезают машины», — рассказал агентству очевидец. Пользователи соцсетей пишут, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка.

URA.RU ожидает официальный комментарий от ГУ МВД России по Пермскому краю. На место сейчас выехали сотрудники ведомства.

ДТП на перекрестке ул. Крисанова и Ленина в Перми

Очевидцы сообщают минимум о двух пострадавших

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В центре Перми в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек. Читатель URA.RU, проезжающий мимо места аварии, сообщил о двух погибших. «На углу улиц Крисанова — Ленина авария, два трупа. Разрезают машины», — рассказал агентству очевидец. Пользователи соцсетей пишут, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка. URA.RU ожидает официальный комментарий от ГУ МВД России по Пермскому краю. На место сейчас выехали сотрудники ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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