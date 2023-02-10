Екатеринбургский пиарщик Платон Маматов из зоны СВО: прилетает каждый день

На линии соприкосновения в районе Кременной сохраняется тяжелая ситуация Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, нарушил долгое молчание и подробно рассказал о быте военнослужащих. В частности о том, как солдаты покупают хлеб под обстрелами противника. Заметки с фронта Маматов публикует у себя в telegram-канале.

«В Кременную прилетает каждый день. Расстреливают, как в тире. Хаймарсы, грады, артиллерия, танки, крупнокалиберные минометы, сбросы с беспилотников. Заедешь в магазин за хлебушком, стоишь в очереди, а на улице [звуки обстрелов]. Выйдешь, посмотришь на горящий соседний дом, поищешь раненых. Если нет — хлебушек под мышку, и обратно на позицию. Там тоже стреляют, но хотя бы блиндажи и окопы есть. И да, гражданских очень жалко», — поделился Маматов.

В зоне спецоперации политтехнолог в роли рядового стрелка с сопутствующими обязанностями — рытье окопов и строительство блиндажей, также в обязанности входит разгрузка и загрузка военных грузовиков «Урал», рубка дров, топка печки, приготовление еды, починка одежды, чистка оружие и другое. «Обычный день на передовой состоит из этого и постоянных минометно-артиллерийски-танково-воговых обстрелов», — поделился военный.

Политтехнолог Платон Маматов ушел на фронт в начале декабря. Объясняя причину такого решения, он отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. «Я работаю на власть больше 12 лет и в какой-то степени отвечаю за все, что происходит. Просто беру на себя ответственность. Вариант бегства не рассматриваю в принципе», — делился политтехнолог.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.

Политтехнолог отмечает, что в Кременную прилетает каждый день Фото: telegram-канал «Как я поехал на войну. Платон Маматов»

При этом там продолжают жить люди Фото: telegram-канал «Как я поехал на войну. Платон Маматов»