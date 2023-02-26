Депутат обвинил мэрию Нижневартовска в коррупции

Депутат заподозрил мэрию в завышении стоимости ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городской думы Нижневартовска (ХМАО) Анатолий Криста обвинил мэрию в коррупции и завышении цены на ремонт. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что направил в прокуратуру города сообщение о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств из-за планов администрации города потратить более 26 миллионов рублей на два подростковых клуба.

«Администрация планирует направить более 26 миллионов рублей на ремонт двух подростковых клубов по месту жительства общей площадью 600 квадратных метров. Налицо, по моему мнению, явная коррупционная составляющая — средняя рыночная стоимость евроремонта в городе составляет порядка 10 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как ремонт двух клубов обойдется городу в 44 тысячи рублей за квадратный метр. Я обратился в прокуратуру Нижневартовска и сообщил о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, имеющем коррупционную составляющую», — заявил Криста.

Депутат отметил, что речь идет о двух помещениях, расположенных в многоквартирном доме и переданных в оперативное управление МКУ «Молодежный центр». «Согласно пояснительной документации к заседанию думы, речь идет именно о ремонте, а не об оснащении клубов. Я считаю, что сумма значительно завышена», — добавил Криста. Журналист URA.RU направил в мэрию Нижневартовска запрос, однако на момент публикации новости комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало об увольнении предыдущего директора «Молодежного центра» Людмилы Козловой, которому предшествовал ряд скандалов. Учреждение организовало выставку, на которой экспонировались работы с изображением половых органов без указания возрастных ограничений, из-за чего было оштрафовано.