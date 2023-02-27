Из Челябинской области запретили вывоз свеклы сомнительного происхождения

Машину с двумя тоннами свеклы без сертификатов не выпустили из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не выпустили машину с двумя тоннами свеклы. О том, что на овощи не было сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ из России не выпущена автомашина с двумя тоннами свеклы. Причина возврата — отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию», — сообщили в ведомстве.

На грузоперевозчика возбуждено административное дело и наложен штраф. Нарушителя привлекли к ответственности по по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Ранее в Челябинскую области два дня подряд незаконно пытались ввезти мандарины. Ввоз 72 тонн цитрусовых остановили дважды на таможенном пункте «Бугристое».