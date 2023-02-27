27 февраля 2023

Из Челябинской области запретили вывоз свеклы сомнительного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, свекла
Машину с двумя тоннами свеклы без сертификатов не выпустили из России Фото:

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не выпустили машину с двумя тоннами свеклы. О том, что на овощи не было сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ из России не выпущена автомашина с двумя тоннами свеклы. Причина возврата — отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию», — сообщили в ведомстве.

На грузоперевозчика возбуждено административное дело и наложен штраф. Нарушителя привлекли к ответственности по по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Ранее в Челябинскую области два дня подряд незаконно пытались ввезти мандарины. Ввоз 72 тонн цитрусовых остановили дважды на таможенном пункте «Бугристое».

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В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не выпустили машину с двумя тоннами свеклы. О том, что на овощи не было сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Троицк“ из России не выпущена автомашина с двумя тоннами свеклы. Причина возврата — отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию», — сообщили в ведомстве. На грузоперевозчика возбуждено административное дело и наложен штраф. Нарушителя привлекли к ответственности по по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Ранее в Челябинскую области два дня подряд незаконно пытались ввезти мандарины. Ввоз 72 тонн цитрусовых остановили дважды на таможенном пункте «Бугристое».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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