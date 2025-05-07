Шоколад «Волосы Ангела» начали продавать в Челябинске (архивное фото)
В Челябинске на полках сети «Жизньмарт» появился шоколад «Волосы ангела». Как сообщил URA.RU читатель, плитка трендового десерта обойдется более, чем в полторы тысячи рублей.
«На полках „Жизньмарта“ появился трендовый шоколад „Волосы Ангела“. Цена — 1690 рублей», — поделился с URA.RU читатель.
«Волосатый» шоколад стал набирать популярность в апреле 2025 года. В качестве начинки кондитеры используют турецкую сладость пишмание. Вид десерта напоминает клубки тонких нитей, а вкус — сахарную вату и халву.
Цена плитки трендового шоколада составит 1690 рублей
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