В Челябинске появился трендовый «волосатый» шоколад. Фото

В магазинах Челябинска запустили продажи шоколада «Волосы Ангела»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад «Волосы Ангела» начали продавать в Челябинске (архивное фото)
Шоколад «Волосы Ангела» начали продавать в Челябинске (архивное фото) Фото:

В Челябинске на полках сети «Жизньмарт» появился шоколад «Волосы ангела». Как сообщил URA.RU читатель, плитка трендового десерта обойдется более, чем в полторы тысячи рублей.

«На полках „Жизньмарта“ появился трендовый шоколад „Волосы Ангела“. Цена — 1690 рублей», — поделился с URA.RU читатель.

«Волосатый» шоколад стал набирать популярность в апреле 2025 года. В качестве начинки кондитеры используют турецкую сладость пишмание. Вид десерта напоминает клубки тонких нитей, а вкус — сахарную вату и халву.

Цена плитки трендового шоколада составит 1690 рублей
Цена плитки трендового шоколада составит 1690 рублей
Фото:

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В Челябинске на полках сети «Жизньмарт» появился шоколад «Волосы ангела». Как сообщил URA.RU читатель, плитка трендового десерта обойдется более, чем в полторы тысячи рублей. «На полках „Жизньмарта“ появился трендовый шоколад „Волосы Ангела“. Цена — 1690 рублей», — поделился с URA.RU читатель. «Волосатый» шоколад стал набирать популярность в апреле 2025 года. В качестве начинки кондитеры используют турецкую сладость пишмание. Вид десерта напоминает клубки тонких нитей, а вкус — сахарную вату и халву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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