В Челябинск днем 7 мая на площадь перед железнодорожным вокзалом прибыл Поезд Победы. На торжественное мероприятие собрались сотни человек, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На входе нас ждала огромная очредь, сотни человек хотели попасть на мероприятие. Здесь была организована выставка отреставрированной военной техники и автомобилей, зрителей ждал большой красивый концерт с дымовыми и огненными эффектами», — сообщает корреспондент URA.RU.
Праздник начался возложением цветов на мемориал погибшим бойцам. Челябинцев и гостей города встретили военные, которые рассказали взрослым и детворе особенности каждого вида техники и показали быт солдат. Все желающие могли пуститься в вальс под аккомпанемент аккордеона. Почетное место на концерте заняли ветераны. Финальным аккордом мероприятия стало прибытие Поезда Победы, традиционно украшенного цветами.
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