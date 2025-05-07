В Челябинске торжественно встретили Поезд Победы. Фото, видео

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Поезд Победы прибыл в Челябинск 7 мая
Поезд Победы прибыл в Челябинск 7 мая Фото:
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В Челябинск днем 7 мая на площадь перед железнодорожным вокзалом прибыл Поезд Победы. На торжественное мероприятие собрались сотни человек, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На входе нас ждала огромная очредь, сотни человек хотели попасть на мероприятие. Здесь была организована выставка отреставрированной военной техники и автомобилей, зрителей ждал большой красивый концерт с дымовыми и огненными эффектами», — сообщает корреспондент URA.RU.

Праздник начался возложением цветов на мемориал погибшим бойцам. Челябинцев и гостей города встретили военные, которые рассказали взрослым и детворе особенности каждого вида техники и показали быт солдат. Все желающие могли пуститься в вальс под аккомпанемент аккордеона. Почетное место на концерте заняли ветераны. Финальным аккордом мероприятия стало прибытие Поезда Победы, традиционно украшенного цветами.

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В Челябинск днем 7 мая на площадь перед железнодорожным вокзалом прибыл Поезд Победы. На торжественное мероприятие собрались сотни человек, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На входе нас ждала огромная очредь, сотни человек хотели попасть на мероприятие. Здесь была организована выставка отреставрированной военной техники и автомобилей, зрителей ждал большой красивый концерт с дымовыми и огненными эффектами», — сообщает корреспондент URA.RU. Праздник начался возложением цветов на мемориал погибшим бойцам. Челябинцев и гостей города встретили военные, которые рассказали взрослым и детворе особенности каждого вида техники и показали быт солдат. Все желающие могли пуститься в вальс под аккомпанемент аккордеона. Почетное место на концерте заняли ветераны. Финальным аккордом мероприятия стало прибытие Поезда Победы, традиционно украшенного цветами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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