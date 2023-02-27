Пермский министр Батмазов позаботился, что у земляков не случился психоз из-за сирены

28 февраля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Система оповещения будет работать несколько минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании правительства Пермского края 28 февраля глава минтербеза Виктор Батмазов напомнил о том, что 1 марта в регионе пройдет проверка систем оповещения. Он попросил предупредить трудовые коллективы, чтобы жители были готовы и не паниковали. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Завтра,1 марта, состоится комплексная проверка систем оповещения Пермского края. [Напоминаю об этом], чтобы коллективы предупредили, чтобы психоза не было просто у людей», — отметил Виктор Батмазов. В 10:40—10:43 прозвучит предупредительный сигнал для привлечения внимания, в 10:43—10:44 прозвучит сообщение «Внимание всем! Производится комплексная проверка готовности систем оповещения Пермского края. Просьба соблюдать спокойстве и порядок», рассказал Батмазов. В 10:45—10:48 проверка закончится. Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил Виктора Батмазова за предупреждение, подчеркнув, что это важно.

На заседании правительства Пермского края 28 февраля глава минтербеза Виктор Батмазов напомнил о том, что 1 марта в регионе пройдет проверка систем оповещения. Он попросил предупредить трудовые коллективы, чтобы жители были готовы и не паниковали. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Завтра,1 марта, состоится комплексная проверка систем оповещения Пермского края. [Напоминаю об этом], чтобы коллективы предупредили, чтобы психоза не было просто у людей», — отметил Виктор Батмазов. В 10:40—10:43 прозвучит предупредительный сигнал для привлечения внимания, в 10:43—10:44 прозвучит сообщение «Внимание всем! Производится комплексная проверка готовности систем оповещения Пермского края. Просьба соблюдать спокойстве и порядок», рассказал Батмазов. В 10:45—10:48 проверка закончится. Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил Виктора Батмазова за предупреждение, подчеркнув, что это важно.