28 февраля 2023

Военнослужащего из ЯНАО, получившего травму колен, заставили вернуться в зону СВО

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Военнослужащего вернут в зону СВО после травмы колен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Добровольца из ЯНАО, который получил травму колен в зоне спецоперации, обязали вернуться на службу. Как рассказал URA.RU ямалец, операцию ему не сделали, но дали месяц отпуска.

«Операции так и не было, просто прошел курс лечения. Честно, думал, что меня комиссуют. Не скажу, что я прям полностью восстановился, но уже лучше себя чувствую. Зато месяц отпуска дали, но потом сказали возвращаться», — отметил он.

Военнослужащий уточнил, что в отпуске будет решать вопросы с университетом и предстоящей сессией. Если получится, то приедет на Ямал повидаться с родными и друзьями. «Пока что-то загадывать сложно. Возможно, я оставшееся время буду дальше восстанавливаться. Неизвестно, как я себя будут чувствовать на службе», — добавил собеседник агентства.

Ранее он рассказывал URA.RU, что боится возвращаться в зону СВО из-за травмы колен. Ямалец попал в аварию и повредил мениски коленного сустава.

Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Главная ее цель — это защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.

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Добровольца из ЯНАО, который получил травму колен в зоне спецоперации, обязали вернуться на службу. Как рассказал URA.RU ямалец, операцию ему не сделали, но дали месяц отпуска. «Операции так и не было, просто прошел курс лечения. Честно, думал, что меня комиссуют. Не скажу, что я прям полностью восстановился, но уже лучше себя чувствую. Зато месяц отпуска дали, но потом сказали возвращаться», — отметил он. Военнослужащий уточнил, что в отпуске будет решать вопросы с университетом и предстоящей сессией. Если получится, то приедет на Ямал повидаться с родными и друзьями. «Пока что-то загадывать сложно. Возможно, я оставшееся время буду дальше восстанавливаться. Неизвестно, как я себя будут чувствовать на службе», — добавил собеседник агентства. Ранее он рассказывал URA.RU, что боится возвращаться в зону СВО из-за травмы колен. Ямалец попал в аварию и повредил мениски коленного сустава. Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Главная ее цель — это защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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