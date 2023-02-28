Военнослужащего из ЯНАО, получившего травму колен, заставили вернуться в зону СВО

01 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Военнослужащего вернут в зону СВО после травмы колен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольца из ЯНАО, который получил травму колен в зоне спецоперации, обязали вернуться на службу. Как рассказал URA.RU ямалец, операцию ему не сделали, но дали месяц отпуска. «Операции так и не было, просто прошел курс лечения. Честно, думал, что меня комиссуют. Не скажу, что я прям полностью восстановился, но уже лучше себя чувствую. Зато месяц отпуска дали, но потом сказали возвращаться», — отметил он. Военнослужащий уточнил, что в отпуске будет решать вопросы с университетом и предстоящей сессией. Если получится, то приедет на Ямал повидаться с родными и друзьями. «Пока что-то загадывать сложно. Возможно, я оставшееся время буду дальше восстанавливаться. Неизвестно, как я себя будут чувствовать на службе», — добавил собеседник агентства. Ранее он рассказывал URA.RU, что боится возвращаться в зону СВО из-за травмы колен. Ямалец попал в аварию и повредил мениски коленного сустава.

Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Главная ее цель — это защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.

Добровольца из ЯНАО, который получил травму колен в зоне спецоперации, обязали вернуться на службу. Как рассказал URA.RU ямалец, операцию ему не сделали, но дали месяц отпуска. «Операции так и не было, просто прошел курс лечения. Честно, думал, что меня комиссуют. Не скажу, что я прям полностью восстановился, но уже лучше себя чувствую. Зато месяц отпуска дали, но потом сказали возвращаться», — отметил он. Военнослужащий уточнил, что в отпуске будет решать вопросы с университетом и предстоящей сессией. Если получится, то приедет на Ямал повидаться с родными и друзьями. «Пока что-то загадывать сложно. Возможно, я оставшееся время буду дальше восстанавливаться. Неизвестно, как я себя будут чувствовать на службе», — добавил собеседник агентства. Ранее он рассказывал URA.RU, что боится возвращаться в зону СВО из-за травмы колен. Ямалец попал в аварию и повредил мениски коленного сустава. Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Главная ее цель — это защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.