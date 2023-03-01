Пермяков предупредили о резком похолодании

В Пермском крае в ночь на 3 марта температура воздуха упадет до -27 градусов

02 марта 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Столбик термометра опустится до -27 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В ночь на 3 марта в регионе возможно понижение температуры до -27 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». «Температура воздуха в Коми-Пермяцком округе и на севере края понизилась до -19, на остальной территории от -9 до -15. Пик похолодания ожидается ближайшей ночью, при прояснениях есть все шансы достижения отметки -20 в Перми и -27 в низких местах по краю», — говорится в сообщении. Уточняется, что днем 3 марта в Пермский край с юго-запада начнет поступать теплая воздушная масса. В результате дневного прогрева воздуха ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.

В ночь на 3 марта в регионе возможно понижение температуры до -27 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». «Температура воздуха в Коми-Пермяцком округе и на севере края понизилась до -19, на остальной территории от -9 до -15. Пик похолодания ожидается ближайшей ночью, при прояснениях есть все шансы достижения отметки -20 в Перми и -27 в низких местах по краю», — говорится в сообщении. Уточняется, что днем 3 марта в Пермский край с юго-запада начнет поступать теплая воздушная масса. В результате дневного прогрева воздуха ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.