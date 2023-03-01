Пермяков предупредили о резком похолодании

Столбик термометра опустится до -27 градусов
В ночь на 3 марта в регионе возможно понижение температуры до -27 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
«Температура воздуха в Коми-Пермяцком округе и на севере края понизилась до -19, на остальной территории от -9 до -15. Пик похолодания ожидается ближайшей ночью, при прояснениях есть все шансы достижения отметки -20 в Перми и -27 в низких местах по краю», — говорится в сообщении.
Уточняется, что днем 3 марта в Пермский край с юго-запада начнет поступать теплая воздушная масса. В результате дневного прогрева воздуха ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.
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