01 марта 2023

Пермяков предупредили о резком похолодании

В Пермском крае в ночь на 3 марта температура воздуха упадет до -27 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Столбик термометра опустится до -27 градусов Фото:

В ночь на 3 марта в регионе возможно понижение температуры до -27 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

«Температура воздуха в Коми-Пермяцком округе и на севере края понизилась до -19, на остальной территории от -9 до -15. Пик похолодания ожидается ближайшей ночью, при прояснениях есть все шансы достижения отметки -20 в Перми и -27 в низких местах по краю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что днем 3 марта в Пермский край с юго-запада начнет поступать теплая воздушная масса. В результате дневного прогрева воздуха ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.

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В ночь на 3 марта в регионе возможно понижение температуры до -27 градусов. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». «Температура воздуха в Коми-Пермяцком округе и на севере края понизилась до -19, на остальной территории от -9 до -15. Пик похолодания ожидается ближайшей ночью, при прояснениях есть все шансы достижения отметки -20 в Перми и -27 в низких местах по краю», — говорится в сообщении. Уточняется, что днем 3 марта в Пермский край с юго-запада начнет поступать теплая воздушная масса. В результате дневного прогрева воздуха ночь с пятницы на субботу будет намного теплее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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