Власти раскрыли, когда в Екатеринбурге восстановится уровень рождаемости

В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году

03 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Екатеринбург входит в число городов-лидеров по естественной прибыли населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — один из первых городов, кто в свое время пришел к естественной прибыли населения. И в 2020 году сложилось несколько факторов: накопилось много людей пенсионного возраста, а к фертильному возрасту пришла немногочисленная группа. Плюс началась пандемия. Проблемы с оказанием плановой помощи негативно сказались на рождаемости. В прошлом году с начала спецоперации факторы не способствовали повышению рождаемости. Но мы надеемся, что к 2025 году выйдем в ноль и дальше пойдем на плюс», — передает слова Прядеина журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. Единственный шанс стать родителями для таких семей — ЭКО или суррогатное материнство. Официальная статистика по суррогатным матерям в России не ведется.

В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — один из первых городов, кто в свое время пришел к естественной прибыли населения. И в 2020 году сложилось несколько факторов: накопилось много людей пенсионного возраста, а к фертильному возрасту пришла немногочисленная группа. Плюс началась пандемия. Проблемы с оказанием плановой помощи негативно сказались на рождаемости. В прошлом году с начала спецоперации факторы не способствовали повышению рождаемости. Но мы надеемся, что к 2025 году выйдем в ноль и дальше пойдем на плюс», — передает слова Прядеина журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. Единственный шанс стать родителями для таких семей — ЭКО или суррогатное материнство. Официальная статистика по суррогатным матерям в России не ведется.