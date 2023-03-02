02 марта 2023

Власти раскрыли, когда в Екатеринбурге восстановится уровень рождаемости

В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург входит в число городов-лидеров по естественной прибыли населения Фото:

В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.

«Екатеринбург — один из первых городов, кто в свое время пришел к естественной прибыли населения. И в 2020 году сложилось несколько факторов: накопилось много людей пенсионного возраста, а к фертильному возрасту пришла немногочисленная группа. Плюс началась пандемия. Проблемы с оказанием плановой помощи негативно сказались на рождаемости. В прошлом году с начала спецоперации факторы не способствовали повышению рождаемости. Но мы надеемся, что к 2025 году выйдем в ноль и дальше пойдем на плюс», — передает слова Прядеина журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. Единственный шанс стать родителями для таких семей — ЭКО или суррогатное материнство. Официальная статистика по суррогатным матерям в России не ведется.

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В Екатеринбурге показатели рождаемости восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — один из первых городов, кто в свое время пришел к естественной прибыли населения. И в 2020 году сложилось несколько факторов: накопилось много людей пенсионного возраста, а к фертильному возрасту пришла немногочисленная группа. Плюс началась пандемия. Проблемы с оказанием плановой помощи негативно сказались на рождаемости. В прошлом году с начала спецоперации факторы не способствовали повышению рождаемости. Но мы надеемся, что к 2025 году выйдем в ноль и дальше пойдем на плюс», — передает слова Прядеина журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. Единственный шанс стать родителями для таких семей — ЭКО или суррогатное материнство. Официальная статистика по суррогатным матерям в России не ведется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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