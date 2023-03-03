Свердловчанка обвинила полицейского в избиении

03 марта 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

По данному факту руководством ОВД Сысерти проводится служебная проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Сысерти (Свердловская область) Надежда обвинила девушку-полицейского в избиении. Пострадавшая уже написала заявление о побоях. «Меня избили ночью 24 февраля, в момент, когда я снимала другую драку», пишет Е1, ссылаясь на пострадавшую. Девушка вышла из кафе по улице Гагарина 1, где заметила драку, в которой трое избивали одного. Она начала снимать происходящее, и в этот момент другая женщина напала на нее. Пострадавшая пожаловалась на удар в лицо, после которого она упала и нападение продолжилось. «Я написала заявление о побоях, так как у меня появилась огромная гематома. Обидчица заявила, что сама из полиции и ей ничего не будет», — рассказала Надежда По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по данному факту в настоящее время руководством ОВД Сысерти проводится служебная проверка, в которой устанавливаются более подробные обстоятельства случившегося. «В случае, если по ее итогам будет установлено, что сотрудница местной полиции, находившаяся в тот момент вне службы и без форменного обмундирования, превысила свои полномочия или совершила иные нарушения, будут приняты адекватные меры реагирования со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал полковник Горелых.

Жительница Сысерти (Свердловская область) Надежда обвинила девушку-полицейского в избиении. Пострадавшая уже написала заявление о побоях. «Меня избили ночью 24 февраля, в момент, когда я снимала другую драку», пишет Е1, ссылаясь на пострадавшую. Девушка вышла из кафе по улице Гагарина 1, где заметила драку, в которой трое избивали одного. Она начала снимать происходящее, и в этот момент другая женщина напала на нее. Пострадавшая пожаловалась на удар в лицо, после которого она упала и нападение продолжилось. «Я написала заявление о побоях, так как у меня появилась огромная гематома. Обидчица заявила, что сама из полиции и ей ничего не будет», — рассказала Надежда По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по данному факту в настоящее время руководством ОВД Сысерти проводится служебная проверка, в которой устанавливаются более подробные обстоятельства случившегося. «В случае, если по ее итогам будет установлено, что сотрудница местной полиции, находившаяся в тот момент вне службы и без форменного обмундирования, превысила свои полномочия или совершила иные нарушения, будут приняты адекватные меры реагирования со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал полковник Горелых.