Самый богатый депутат думы Сургута задолжал за электричество 2 млн рублей

За электричество Евгений Барсов не платил один год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов задолжал за оплату электричества в своем офисе два млн рублей. Теперь расплачиваться за электроэнергию он будет по решению арбитражного суда Западно-Сибирского округа, куда обратилась потерпевшая сторона — ресурсоснабжающая компания «Сургутские городские электрические сети». О судебном споре URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО.

«У Барсова периодически возникали долги за электричество в офисе, и поставщики решили просто прекратить подачу электроэнергии. Но депутат произвел самовольное подключение к сети, что затем вскрылось. В итоге разбирательства перешли в судебную плоскость, и теперь Барсов должен заплатить по счетам по решению арбитража», — сообщил собеседник.

В «СГЭС» корреспонденту URA.RU подтвердили, что суд действительно состоялся, и Барсова обязали вернуть долг за пользование электричеством. Уточнить позицию депутата на момент публикации не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что самый богатый депутат Сургута купил себе новый самолет. По итогам декларационной кампании за 2021 год Барсов являлся самым богатым депутатом думы Сургута. Его личный доход составлял 55,6 млн рублей. Он владел 11 самолетами, 12 земельными участками, жилым домом, 23 квартирами, 3 автостоянками и 9 нежилыми помещениями.