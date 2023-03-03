Прокуратура взяла на контроль дело об избиении ребенка бандой подростков в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокуратура проведет надзорные мероприятие по охране жизни и здоровья несовершеннолетних Фото:

Прокуратура Ревды (Свердловская область) проводит проверку по делу об избиении восьмилетнего мальчика группой подростков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратура Ревды проводит проверку по обращению местной жительницы о нанесении телесных повреждений ее 8-летнему сыну группой подростков во дворе дома. По имеющейся информации, инцидент между несовершеннолетними произошел 3 февраля 2023 года», — сказано в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов профилактики по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Ревды сообщили, что данные об происшествии выясняются. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения малолетнего.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Прокуратура Ревды (Свердловская область) проводит проверку по делу об избиении восьмилетнего мальчика группой подростков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры города. «Прокуратура Ревды проводит проверку по обращению местной жительницы о нанесении телесных повреждений ее 8-летнему сыну группой подростков во дворе дома. По имеющейся информации, инцидент между несовершеннолетними произошел 3 февраля 2023 года», — сказано в сообщении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов профилактики по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Ревды сообщили, что данные об происшествии выясняются. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения малолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...