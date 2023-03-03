Глава СКР взял на контроль дело об избиении ребенка бандой подростков в свердловском городе

03 марта 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело по избиению малолетнего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летнего мальчика в Ревде (Свердловская область). Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК России. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было направлено ходатайство о передаче материалов из органов полиции в следственное управление СК России. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад», — сказано в сообщении. Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Режа сообщили, что данные об происшествии выясняются.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летнего мальчика в Ревде (Свердловская область). Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК России. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было направлено ходатайство о передаче материалов из органов полиции в следственное управление СК России. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад», — сказано в сообщении. Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Режа сообщили, что данные об происшествии выясняются.