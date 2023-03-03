Глава СКР взял на контроль дело об избиении ребенка бандой подростков в свердловском городе

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Город. Курган, школьник, ученик, мальчик, ребенок бежит
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело по избиению малолетнего Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летнего мальчика в Ревде (Свердловская область). Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК России.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было направлено ходатайство о передаче материалов из органов полиции в следственное управление СК России. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад», — сказано в сообщении.

Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Режа сообщили, что данные об происшествии выясняются.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летнего мальчика в Ревде (Свердловская область). Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК России. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было направлено ходатайство о передаче материалов из органов полиции в следственное управление СК России. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад», — сказано в сообщении. Информация об избиении школьника появилась 3 февраля. По данным родителей, трое подростков начали избивать мальчика и не останавливались, пока его не спасла старшая сестра. В полиции Режа сообщили, что данные об происшествии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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