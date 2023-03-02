В свердловском городе банда подростков избила ребенка

В Ревде Свердловской области толпа подростков избила 8-летнего мальчика во дворе его дома. Об этом сообщила мама пострадавшего. Инцидент произошел 3 февраля.
«Ребенок проходил мимо дома, к нему подбежали три мальчика постарше. Сначала они стояли рядом, но потом начали бить моего сына. Его спасла моя старшая дочь», — пишет Е1.RU, ссылаясь на маму мальчика.
Дети, по словам мамы, продолжают издеваться над ее ребенком. Ей приходится провожать своего ребенка в школу и встречать его, чтобы хулиганы снова не напали на него. Женщина написала обращение в прокуратуру. В полиции сообщили, что в настоящее время ведется разбирательство по этому инциденту. Также делом занимается ревдинская служба ПДН.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника и просил целовать руку. Родители пострадавшего мальчика планируют идти в прокуратуру и подавать иск в суд на моральный вред.
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