В свердловском городе банда подростков избила ребенка

В Ревде толпа подростков жестоко избила 8-летнего мальчика

03 марта 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

В Ревде трое подростков избили 8-летнего мальчика возле дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде Свердловской области толпа подростков избила 8-летнего мальчика во дворе его дома. Об этом сообщила мама пострадавшего. Инцидент произошел 3 февраля. «Ребенок проходил мимо дома, к нему подбежали три мальчика постарше. Сначала они стояли рядом, но потом начали бить моего сына. Его спасла моя старшая дочь», — пишет Е1.RU, ссылаясь на маму мальчика. Дети, по словам мамы, продолжают издеваться над ее ребенком. Ей приходится провожать своего ребенка в школу и встречать его, чтобы хулиганы снова не напали на него. Женщина написала обращение в прокуратуру. В полиции сообщили, что в настоящее время ведется разбирательство по этому инциденту. Также делом занимается ревдинская служба ПДН. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника и просил целовать руку. Родители пострадавшего мальчика планируют идти в прокуратуру и подавать иск в суд на моральный вред.

В Ревде Свердловской области толпа подростков избила 8-летнего мальчика во дворе его дома. Об этом сообщила мама пострадавшего. Инцидент произошел 3 февраля. «Ребенок проходил мимо дома, к нему подбежали три мальчика постарше. Сначала они стояли рядом, но потом начали бить моего сына. Его спасла моя старшая дочь», — пишет Е1.RU, ссылаясь на маму мальчика. Дети, по словам мамы, продолжают издеваться над ее ребенком. Ей приходится провожать своего ребенка в школу и встречать его, чтобы хулиганы снова не напали на него. Женщина написала обращение в прокуратуру. В полиции сообщили, что в настоящее время ведется разбирательство по этому инциденту. Также делом занимается ревдинская служба ПДН. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника и просил целовать руку. Родители пострадавшего мальчика планируют идти в прокуратуру и подавать иск в суд на моральный вред.