Зеленский не сдержал смех после слов президента Латвии об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видео с пресс-конференции двух президентов опубликовано на официальном сайте украинского главы.
«Я хотел бы подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Длительный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс. В ответ украинский лидер посмотрел на своего коллегу и рассмеялся. Видео об этом опубликовано на YouTube.
Президенты двух стран прибыли в пятницу во Львов, где возложили цветы к могилам бойцов ВСУ. Пресс-конференция по итогам львовского визита состоялась после подписания декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Ранее президент Украины говорил о том, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленных по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видео с пресс-конференции двух президентов опубликовано на официальном сайте украинского главы. «Я хотел бы подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Длительный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс. В ответ украинский лидер посмотрел на своего коллегу и рассмеялся. Видео об этом опубликовано на YouTube. Президенты двух стран прибыли в пятницу во Львов, где возложили цветы к могилам бойцов ВСУ. Пресс-конференция по итогам львовского визита состоялась после подписания декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ранее президент Украины говорил о том, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленных по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины.