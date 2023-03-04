В Челябинске полиция предотвратила подростковую «стрелку»

05 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Полиция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции 5 марта доставили в отдел полиции Советского района более полутора десятка подростков, пытавшихся устроить разборки в центре города на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На площади Революции наблюдалось скопление подростков. До разборок дело не дошло, приехала полиция и увезла более полутора десятков. После беседы всех отпустили», — рассказали URA.RU читатели. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что в полицию привезли 17 несовершеннолетних. Сотрудники полиции связались с их родителями. В пресс-службе ГУ МВД по региону, без уточнения числа задержанных, эту информацию подтвердили. «Были проведены неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. Полиция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о недопущении конфликтного поведения и уделять им пристальное внимание», — уточнили в полицейском главке региона. Как уже сообщало URA.RU, 4 марта таким образом был предотвращен сход подростков в Миассе. В отдел полиции для профилактических бесед доставили около 60 несовершеннолетних.

В Челябинске сотрудники полиции 5 марта доставили в отдел полиции Советского района более полутора десятка подростков, пытавшихся устроить разборки в центре города на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На площади Революции наблюдалось скопление подростков. До разборок дело не дошло, приехала полиция и увезла более полутора десятков. После беседы всех отпустили», — рассказали URA.RU читатели. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что в полицию привезли 17 несовершеннолетних. Сотрудники полиции связались с их родителями. В пресс-службе ГУ МВД по региону, без уточнения числа задержанных, эту информацию подтвердили. «Были проведены неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. Полиция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о недопущении конфликтного поведения и уделять им пристальное внимание», — уточнили в полицейском главке региона. Как уже сообщало URA.RU, 4 марта таким образом был предотвращен сход подростков в Миассе. В отдел полиции для профилактических бесед доставили около 60 несовершеннолетних.