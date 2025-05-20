Чат-бот, созданный челябинскими психиатрами, помог возвращению многих пациентов к социальной активности. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Запуск чат-бота в отделении Областной психоневрологической больницы №1 способствовал возвращению многих пациентов к социальной активности. Бот помогает структурировать реабилитацию, получить экстренную помощь, понять заболевание и соблюдать терапию», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Психиатры в Челябинске создали чат-бота в telegram для помощи людям, которые столкнулись с психическими заболеваниями. Цифровой помощник доступен в telegram по ссылке @First_psychotic_bot.
В минздраве отмечают, что бот не заменяет очный прием, но дает возможность чувствовать круглосуточную поддержку. «Молодежь привыкла решать повседневные задачи через цифровые инструменты: искать информацию, общаться, управлять здоровьем. Чат-бот в telegram, как привычная платформа, становится для них естественным способом получить поддержку. Интеграция помощи в „знакомую“ среду повышает вовлеченность в лечение», — пояснил Виталий Чинарев заведующим мужским отделением первого психотического эпизода ОКСПНБ №1.
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