Созданный челябинскими психиатрами чат вернул пациентов к социальной активности

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Бот не заменяет консультацию врача, отмечают в минздраве
Бот не заменяет консультацию врача, отмечают в минздраве Фото:

Чат-бот, созданный челябинскими психиатрами, помог возвращению многих пациентов к социальной активности. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 

«Запуск чат-бота в отделении Областной психоневрологической больницы №1 способствовал возвращению многих пациентов к социальной активности. Бот помогает структурировать реабилитацию, получить экстренную помощь, понять заболевание и соблюдать терапию», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Психиатры в Челябинске создали чат-бота в telegram для помощи людям, которые столкнулись с психическими заболеваниями.  Цифровой помощник доступен в telegram по ссылке @First_psychotic_bot. 

В минздраве отмечают, что бот не заменяет очный прием, но дает возможность чувствовать круглосуточную поддержку. «Молодежь привыкла решать повседневные задачи через цифровые инструменты: искать информацию, общаться, управлять здоровьем. Чат-бот в telegram, как привычная платформа, становится для них естественным способом получить поддержку. Интеграция помощи в „знакомую“ среду повышает вовлеченность в лечение», — пояснил Виталий Чинарев заведующим мужским отделением первого психотического эпизода ОКСПНБ №1. 

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Чат-бот, созданный челябинскими психиатрами, помог возвращению многих пациентов к социальной активности. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.  «Запуск чат-бота в отделении Областной психоневрологической больницы №1 способствовал возвращению многих пациентов к социальной активности. Бот помогает структурировать реабилитацию, получить экстренную помощь, понять заболевание и соблюдать терапию», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Психиатры в Челябинске создали чат-бота в telegram для помощи людям, которые столкнулись с психическими заболеваниями.  Цифровой помощник доступен в telegram по ссылке @First_psychotic_bot.  В минздраве отмечают, что бот не заменяет очный прием, но дает возможность чувствовать круглосуточную поддержку. «Молодежь привыкла решать повседневные задачи через цифровые инструменты: искать информацию, общаться, управлять здоровьем. Чат-бот в telegram, как привычная платформа, становится для них естественным способом получить поддержку. Интеграция помощи в „знакомую“ среду повышает вовлеченность в лечение», — пояснил Виталий Чинарев заведующим мужским отделением первого психотического эпизода ОКСПНБ №1. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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